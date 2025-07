Megőrülnek a férfiak az ágyban az új trendtől: hódít a feleségmegosztás

Mint ahogyan minden más, a párkapcsolatok világa is folyamatosan változik, miközben a felek egyre nyitottabbak az új dolgokra. Napjainkban sokan hagyják el a hagyományos kereteket és fordulnak olyan lehetőségek felé, amelyek a szabadság, az őszinteség és a bizalom harmóniáját kínálják, ilyen az úgynevezett hotwifing, vagyis a feleségmegosztás is. Mit jelent pontosan ez a kifejezés és milyen árnyoldalai vannak? Most felfedjük!

Az úgynevezett feleségmegosztás a szabadságról és a vágy megéléséről szól Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Mit takar az egyre népszerűbbé váló feleségmegosztás?

A feleségmegosztás, vagyis hotwifing lényege, hogy egy párkapcsolatban vagy házasságban élő nő, vagyis a hotwife a férje vagy párja tudtával és beleegyezésével, sőt gyakran az ő ösztönzésére lefekszik más férfiakkal. Ez a dinamika általában úgy működik, hogy a férfi élvezi, hogy a partnere másokkal is együtt van, és ennek nemcsak a látványa, hanem a puszta gondolata is felcsigázza őt.

Fontos kiemelni, hogy a feleségmegosztás egyáltalán nem egyenlő a megcsalással, mivel nyílt és őszinte megegyezésen alapul. A résztvevő felek számára tehát a nyílt kommunikáció és a határok meghúzása az egésznek a kulcsa. Bár ez az életmód még csak egy szűkebb rétegnél népszerű, egyre többen próbálják ki.

A feleségmegosztás pozitív oldala, ami sokak számára igen meglepő lehet

A feleségmegosztás „életstílus”, amely lehetővé teszi a pároknak, hogy az öröm új formáit is megismerjék és megéljék, valamint egy teljesen más perspektívából fedezzék fel a bizalmat és az összetartozást. Ez az alternatíva lehetővé teszi, hogy önmagukhoz és a párjukhoz is közelebb kerüljenek, miközben egy kis extrát csempésznek a szerelmi életükbe. Mi több, a nők megbélyegzés nélkül élvezhetik a saját szabadságukat úgy, hogy ez közben a párjuknak is örömöt okoz.

A feleségmegosztásnak nemcsak pozitív, hanem negatív oldala is van Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

A feleségmegosztás negatív oldala, amiről inkább hallgatnak

Egy szakértő szerint ennek az „életstílusnak” van bőven árnyoldala is, hiszen ha a férj az, aki irányít, akkor a párkapcsolatban a férfi és a nő nem jut egyenlő szerephez, emiatt pedig felborul a dinamika.

Egyes férfiakat, akik párjukkal a hotwife életmódot követik, kevésbé érdekel a feleségük intim szabadsága, sokkal inkább a saját gyönyörük megkoreografálásában érdekeltek

– magyarázta Claudia Aguirre egy Men's Healthnek adott interjúban, hozzátéve, hogy „bizonyos esetekben a feleség nem biztos, hogy élvezi, hogy a férje forgatókönyveinek szereplője legyen”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: