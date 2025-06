/Levendulamuffin és rózsapalacsinta – Virágok, amikből pár perc alatt isteni nyári desszertet varázsolhatsz!

Gondoltál már arra, hogy amit eddig csak a parfümödbe vagy a fürdővizedbe cseppentettél, az a konyhádban is főszerepet vállalhat? A levendula például nemcsak nyugtat, de isteni sütemények alapanyaga is lehet. Ha eddig csak csodáltad őket, most el is készítheted: mutatjuk, hogyan kerül virág a desszertbe!

Levendula – nemcsak illat, íz is! Levendula is használható süteménybe A levendula a nyarak lila dívája, és nem csupán dekoráció vagy illatos párnatöltet lehet! Az ehető levendula enyhén fűszeres, frissítő aromájával új dimenziót adhat a nyári desszertednek. Receptötlet levendulával Levendulás muffin Hozzávalók: 2 db alma (lereszelve) 4 bögre liszt 1 csomag sütőpor 2 db tojás 6 evőkanál cukor 1 db citrom (héja) 2 kis pohár joghurt 1 bögre olaj fél marék levendulavirág Elkészítés: Szitáld át a száraz hozzávalókat! Fogj egy nagyobb tálat, és szitáld bele a lisztet és a sütőport. Keverd össze a nedves hozzávalókat! Egy másik tálban dolgozd össze a tojásokat, a cukrot, a reszelt citromhéjat, a joghurtot és az olajat. Jöhetnek a különleges ízek! Reszeld le az almákat, és add a masszához. Szórj bele fél maréknyi levendulát is – ettől lesz igazán illatos és különleges a muffinod. Kanalazd muffinpapírral bélelt formákba! A tésztát egyenletesen oszlasd szét a formákban, hogy szépen megsüljenek. Süsd tökéletesre! Előmelegített sütőben, közepes hőfokon (kb. 180°C), tűpróbáig süsd.

Levendulás keksz Hozzávalók: 100 g puha vaj 100 g kristálycukor 1 tojás 200 g finomliszt 1/2 teáskanál szódabikarbóna 1 evőkanál szárított levendula (kezeletlen!) 100 g fehér csokoládé (darabolva vagy csepp formában) Elkészítés: Keverd habosra az alapot! Egy tálban dolgozd össze a vajat és a cukrot, míg könnyű és habos nem lesz a massza. Add hozzá a tojást! Üsd bele a tojást, majd keverd egyneműre. Jöhetnek a száraz hozzávalók! Fokozatosan add hozzá a lisztet, a szódabikarbónát, és szórd bele az illatos levendulát is – ettől lesz különleges és egy picit fűszeres az íze. Forgasd bele a fehér csokit! A darabolt fehér csokoládét óvatosan keverd a tésztába. Formázz, lapíts, süss! A masszából formázz golyókat, majd enyhén lapítsd le őket, hogy szép kekszformát kapjanak. Helyezd őket a sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd 180°C-ra előmelegített sütőben kb. 10–12 percig, amíg enyhén aranybarna nem lesz a szélük. Receptötlet rózsával Rózsás-málnalekváros palacsinta Hozzávalók: 2 db tojás

2 dkg porcukor só 4 dl tej 20 dkg liszt 1 ek. olaj rózsaszirom málnalekvár gyümölcs Keverd össze az alapokat! Egy nagy tálban üsd fel a tojásokat, add hozzá a cukrot és egy csipet sót. Öntsd hozzá a hideg tejet, majd kézi habverővel keverd simára. Jöhet a liszt és a rózsa! Fokozatosan adagold hozzá a lisztet, közben folyamatosan keverd, hogy ne legyen csomós. Ezután óvatosan szórd bele az előzőleg megtisztított, leszárított, vegyszermentes rózsaszirmokat is – ettől lesz különlegesen illatos és elegáns a palacsintád. Pihentesd a tésztát! Hagyd állni a masszát kb. fél órát, hogy a liszt jól megszívja magát, és a rózsa íze is szépen kioldódjon. Süsd ki a palacsintákat! Egy serpenyőt kenj ki vékonyan olajjal, és a szokásos módon süsd ki a palacsintákat – aranybarnára, szép vékonyra. Tálald varázslatosan! Kend meg a meleg palacsintákat a kedvenc lekvároddal és szórd meg gyümölccsel. FONTOS! Csak az ehetőt edd meg – kisokos a virágokhoz Nem minden virág ehető, sőt: sok közülük mérgező. Csak vegyszermentes, ehetőként termesztett virágokat használj! Biztonságos virágok: Levendula Cukkinivirág Rózsa (illatos, vegyszermentes) Ibolya Körömvirág Kamilla A természet most a tányérodon virágzik A nyár minden érzékszervedet elvarázsolja – miért ne varázsolná el az édességeken keresztül is? A levendula és a rózsa süteménybe zárva nemcsak finom, de különleges élményt is ad, amit egy sima muffin sosem fog.