OnlineTV: új korszak a hazai tévézésben!

A vidék legfőbb magyar tulajdonú telekommunikációs szolgáltatója, a 35 éves TARR Kft. országos szinten kínál rugalmas, box- és kábelmentes alternatívát OnlineTV szolgáltatásával. Különösen releváns lehet a jelenlegi piaci környezetben, amikor az elmúlt időszak televíziós átalakulásai nyomán sok előfizető számára vált kérdésessé, hogy milyen formában és milyen feltételekkel folytatható a megszokott műsorfogyasztás.
A tavalyi év végén jelentős átrendeződés zajlott le a hazai televíziós piacon, több, korábban elérhető szolgáltatás megszűnt vagy új konstrukcióban folytatódik, ami sok előfizetőt kényszerített arra, hogy újragondolja a megszokott televíziózási formákat. Különösen érintettek azok, akik eddig műholdas vagy helyhez kötött megoldásokat használtak, számukra szükségessé vált a parabolaalapú rendszerek kiváltása. Ebben a megváltozott környezetben a digitális, internetalapú alternatívák kerültek előtérbe, az eszközfüggetlen tévézés pedig mára nem extra lehetőség, hanem alapelvárás lett. „Az OnlineTV-t olyan helyzetekre fejlesztettük, amikor ugyan rendelkezésre áll internetkapcsolat, de a vezetékes tévészolgáltatás nem elérhető, és a korábban használt parabolaalapú megoldások sem jelentenek már valódi alternatívát. Ilyenkor egy alkalmazáson keresztül, utólagos kábelezés nélkül is biztosítható a teljes értékű televíziónézés” – hangsúlyozta Tarr János, a TARR Kft. ügyvezető igazgatója.
A hazai környezet mellett az elmúlt években maga a televíziózás fogalma is teljesen átalakult. A lineáris, egyetlen készülékhez kötött tévézés helyét egyre inkább a rugalmas, többképernyős tartalomfogyasztás veszi át. Egyre jellemzőbb a mikro-tartalomfogyasztás – rövid videók, néhány perces klipek –, valamint a többképernyős, eszközfüggetlen műsorfogyasztás, ahol a felhasználók már nem egyetlen készülékhez kötődnek, hanem mobilon, tableten vagy okostévén követik kedvenceiket. Különösen a sportközvetítések terén kiemelten fontos a valós idejű elérés, a szurkolók nem akarnak lemaradni egyetlen gólról vagy kulcspillanatról sem, bárhol is legyenek éppen. „Az OnlineTV-vel egyszerre reagálunk a fogyasztói szokások változására és a digitális tartalomfogyasztás új trendjeire. Ma már a rugalmasság, a mobilitás és a gyors elérhetőség számít, a televíziózás élménye ott és akkor kell, hogy elérhető legyen, ahol és amikor az ügyfél igényli. Mi pedig szeretnénk ezt a szabadságot a TARR minőségével összekapcsolni.”
Az OnlineTV nem csupán országos elérhetőséget kínál, hanem egyszerű, központi ügyintézést is biztosít a TARR Ügyfélkapun keresztül, ahol az előfizetés, a családi hozzáférések, a műsorkínálat és az e-számla is kezelhető. A szolgáltatás számos eszközön működik – okostelefonon, táblagépen, számítógépen vagy smart tévékészüléken –, ráadásul több felhasználó is beléphet egyszerre, gyermekvédelemmel kísérve. Az igénybe vételhez mindössze stabil internetkapcsolat szükséges.
A sportcsatornák erőteljes jelenléte a kínálatban lehetővé teszi, hogy a nézők valós időben, minden fontos pillanatot lekövetve élhessék át a közvetítéseket, legyen szó otthoni vagy épp útközbeni tévézésről.
Az OnlineTV nemcsak kényelmes és rugalmas, hanem a fenntarthatósági szempontokat is támogatja. Mivel nincs szükség külön set-top boxokra, kábelezésre vagy bonyolult telepítésre, a szolgáltatás kevesebb eszközt, anyagot és kiszállást igényel. Ez csökkenti az elektronikai hulladékot és a felesleges energiafelhasználást, miközben a felhasználók számára egyszerűbbé és környezetbarátabbá teszi a televíziózást.
A TARR története jól példázza, hogyan válhat egy vidéki központú, magyar tulajdonú vállalkozás meghatározó szereplővé a hazai telekommunikációs piacon. A cég évtizedek óta a dél-dunántúli közösségek első számú partnereként építi ki megbízhatóságát és ügyfélkapcsolatait, az OnlineTV révén pedig országos szinten is alternatívát kínál. Ez a lépés egyszerre jelenti a gyökerekhez való hűséget és a jövőbe mutató nyitást, hiszen a helyi értékek megtartása mellett a legmodernebb technológia teszi elérhetővé a TARR szolgáltatásait bárki számára, bárhol az országban.
Az OnlineTV szolgáltatással a TARR nem csupán technológiai fejlesztést valósít meg, hanem új korszakot nyit a hazai tévészolgáltatásban. Miközben továbbra is a vidéki közösségek első számú telekommunikációs partnere marad, immár országos szinten is versenyképes alternatívát kínál a nemzetközi szereplőkkel szemben. Az innováció jól illeszkedik a vállalat stratégiájába, amely a megbízhatóságot és az ügyfélközpontúságot ötvözi a folyamatos fejlesztésekkel. A TARR ezzel a lépéssel nemcsak a jelenlegi ügyfelek igényeire reagál, hanem három és fél évtized tapasztalatával megalapozza a jövő digitális tartalomfogyasztásának élményét is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.