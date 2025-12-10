Balázs Péter halála az egész országot megrázta. A színművész nemcsak színházi-, filmes- és szinkronszínészként volt kiemelkedő tehetség, hanem kabaré-előadásain is egy egész ország kacagott. Saját műsorában, a Balázs kabaréban olyan színésztársakkal nyújtott felejthetetlen alakításokat, mint Máthé Erzsi, Széles Tamás, Tahi Tóth László és Xantus Barbara. Balázs Péter emlékére összegyűjtöttük a legjobb kabaréit.
Balázs Péter és Máthé Erzsi közös kabaréjelenete igazi kultikus darabbá vált az évtizedek alatt. A Bednai Nándor és Kállai István alapította Telepódium műsorában adták elő az epizódot. A Telepódium 1981 és 1986 között sugározta szórakoztató műsorait, melyeket a Vidám Színpadon vettek fel közönség előtt. Balázs Péter ebben az előadásban is megcsillogtatta azt a különleges képességét, amit számos másik kabaréjelenetben is láthattunk tőle: a kiakadás művészetét. Senki nem tudott olyan hitelesen kijönni a sodrából, mint Balázs Péter, ez a motívum rendre előkerült későbbi alakításaiban is.
A néma emberben ugyancsak a fent említett hirtelen haragot demonstrálta a színész. A jelenet egy fogorvosi rendelőben játszódik, a poén egy helyzetkomikumra épül, és ha ez nem lenne elég, a végén egy újabb csattanóval nevettetik meg a közönséget. Balázs Péter mellett Horváth Gyula, Szilágyi Tibor és Szombathy Gyula lépnek színpadra.
A Blődli című strandjelenetet Balázs Péter kollégájával és közeli jóbarátjával, Tahi Tóth Lászlóval közösen adta elő. A két színész még a Színművészeti Főiskolán töltött tanulóévek alatt ismerkedett meg egymással, barátságuk egy életen át kitartott. Mindketten a Vígszínház társulatának tagjai voltak, emellett közös kabaréműsorukkal éveken át járták az országot.
