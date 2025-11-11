Újra együtt a Griswold család: így néznek ki ma a Karácsonyi vakáció sztárjai!

A pókhálós dekorációt leszedtük, Mariah Carey pedig jégtömbjéből már olvadásnak indult, hogy az ünnepi időszakban betöltse az éneke a bevásárlóközpontok díszekkel és tejcsokimasszás mikulásokkal megtelített folyosóit. Nincs már távol az ünnepi időszak, ahogy az mostanság szokás, már októberben/novemberben elkezdhetünk hangolódni a spirituálisan jelentős, meghitt időszakra. Azt az időszakot, melyet a lehető legjobban felforgatott a Griswold család a Karácsonyi vakáció című filmben, Chevy Chase-el az élen.

A Karácsonyi vakáció ma is nagyon aktuális lehet... a bútorokat és ruhákat leszámítva (Fotó: Entertainment Pictures)

Újra együtt a Karácsonyi vakáció színészei

A klasszikus vígjáték bár nem maradt akkora kultuszban, mint a töretlen sikerű Reszkessetek betörők filmek Macaulay Culkin, Joe Pesci és Daniel Stern bohóckodásaival, de máig megvan a saját rajongó közönsége. Egyszerre családi vígjáték, karácsonyi filmeket kiforgató szatíra és nosztalgikus ünnepi film, melyben a legkisebbektől az érettebbekig mindenki talál valami muris dolgot és azért lássuk be, a furcsa családi szitukat tekintve sok dolog azóta se változott. Ahogy a lentebbi klipben is láthatjuk, a film különös tekintetett fordított ezeknek a kliséknek, miképpen pont a legnagyobb idilleket oldják fel váratlan pillanatokban.

Az ünnepi miliőre készülődhettek a Karácsonyi vakáció színészei is, 36 évvel a film hivatalos megjelenése után. A sztárok, nevesen Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis és Randy Quaid a Rhode Island Comic Con-on találkoztak, ahol az extravagáns popkulturális esemény közepette egy hangulatportré is készült róluk. Kicsit minket is emlékeztet az idő múlására, ahogy a nyolcvanas évek vígjátékainak sztárját, Chevy Chaset megőszült hajjal látjuk, de azért vonásaiban még bőven ott a jellegzetes mosolya, mely az összes filmjében ikonikus maradt — hisz általában reménytelenül optimista karaktereket játszott. Ugyanakkor a hölgyeken szinte meg se látszik az idő vasfoga, különösen ha az egykor tinédzser leányt játszó Juliette Lewist nézzük, aki a kép alapján mintha semmit nem változott volna.

Cikkünk írásakor a kép 170 ezer lájknál tart, a kommentfal pedig a nosztalgiával és szív emojikkal telített — mind éreztetve, hogy a Griswold család ügyetlen ünnepléseire a mai napig sokan jó szívvel emlékeznek vissza.