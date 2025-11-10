Doktor Szöszi újra bevette a Harvardot: így pózolt a színésznő az egykori forgatási helyszínen

Doktor Szöszi újra akcióban! Reese Witherspoon Instagram oldalán osztott meg egy videót, amiből kiderült, hogy a színésznő visszatért a 2001-es Doktor Szöszi forgatási helyszínére, a rajongók pedig azonnal ráharaptak a dologra.
Reese Witherspoon a hétvégén vett részt egy Harvardon megrendezett konferencián, és ha már ott járt, nem hagyhatta ki, hogy egy kicsit újra Elle Woods bőrébe bújjon, akit a Doktor Szöszi című romantikus vígjátékban alakított rendkívül sikeresen. A rajongók fantáziája azonnal beindult, nem véletlenül, azt már ugyanis biztosan tudjuk, hogy egy ideje folyamatban van a Doktor Szöszi-filmek előzményeit bemutató Elle címre keresztelt sorozat forgatása. Legnagyobb bánatunkra Reese Witherspoon nem tér vissza a produkcióba, csupán producerként lesz jelen, de a sorozatban a tinédzser Elle Woods-ot alakító Lexi Minetree-t saját kezűleg választotta ki a szerepre. Egyelőre nagy a csend a projekt körül, így szinte biztos, hogy az Elle 2026 második felében debütál csak a Prime műsorán. Lexi Minetree mellett feltűnik June Diane Raphael, aki Elle édesanyját alakítja. Wyatt Woods szerepében Tom Everett Scott-ot láthatjuk, a további főbb szerepeket pedig Chandler Kinney, Jacob Moskovitz és Gabrielle Policano játsszák. A széria Elle tinédzserkoráról, a divathoz fűződő viszonyáról szól és bemutatja, mi minden vezetett ahhoz, hogy a pink kosztümbe bújt szőkeség később mindenkit letaroljon a tárgyalóteremben.
A Doktor Szöszi 2001-ben debütált. Reese Witherspoon mellett a főbb szerepekben feltűnt Owen Wilson testvére Luke Wilson, Selma Blaire, Matthew Davis, és a Fehér Lótusz sorozat sztárja, Jennifer Coolidge is. Az első pillantásra hihetetlen történet szerint Elle elhatározza, hogy felvételizik a Harvard jogi karára, hogy kövesse Warnert (Matthew Davis), aki azért szakít vele, mert nem tartja elég komolyanvehetőnek. Azonban Elle bekerülve a neves egyetemre, sokkal többet nyer, mint amiről valaha is álmodott. A film igazi kasszasiker lett, és elhozta Reese Witherspoon számára a hírnevet. Ez volt az első nagyjátékfilmje, amiben főszerepet alakított. Két évvel később készült el a Doktor Szöszi 2, melyben viszontláthattuk a régi arcokat, Jennifer Coolidge-t és Luke Wilsont, illetve új sztárok is csatlakoztak a stábhoz, például Regina King és Sally Fields.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.