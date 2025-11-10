Doktor Szöszi újra bevette a Harvardot: így pózolt a színésznő az egykori forgatási helyszínen

Doktor Szöszi újra akcióban! Reese Witherspoon Instagram oldalán osztott meg egy videót, amiből kiderült, hogy a színésznő visszatért a 2001-es Doktor Szöszi forgatási helyszínére, a rajongók pedig azonnal ráharaptak a dologra.

A Doktor Szöszi főszerepe tette híressé Reese Witherspoont (Fotó: Entertainment Pictures)

Doktor Szöszi a Harvardon

Reese Witherspoon a hétvégén vett részt egy Harvardon megrendezett konferencián, és ha már ott járt, nem hagyhatta ki, hogy egy kicsit újra Elle Woods bőrébe bújjon, akit a Doktor Szöszi című romantikus vígjátékban alakított rendkívül sikeresen. A rajongók fantáziája azonnal beindult, nem véletlenül, azt már ugyanis biztosan tudjuk, hogy egy ideje folyamatban van a Doktor Szöszi-filmek előzményeit bemutató Elle címre keresztelt sorozat forgatása. Legnagyobb bánatunkra Reese Witherspoon nem tér vissza a produkcióba, csupán producerként lesz jelen, de a sorozatban a tinédzser Elle Woods-ot alakító Lexi Minetree-t saját kezűleg választotta ki a szerepre. Egyelőre nagy a csend a projekt körül, így szinte biztos, hogy az Elle 2026 második felében debütál csak a Prime műsorán. Lexi Minetree mellett feltűnik June Diane Raphael, aki Elle édesanyját alakítja. Wyatt Woods szerepében Tom Everett Scott-ot láthatjuk, a további főbb szerepeket pedig Chandler Kinney, Jacob Moskovitz és Gabrielle Policano játsszák. A széria Elle tinédzserkoráról, a divathoz fűződő viszonyáról szól és bemutatja, mi minden vezetett ahhoz, hogy a pink kosztümbe bújt szőkeség később mindenkit letaroljon a tárgyalóteremben.

A Doktor Szöszi sikere

A Doktor Szöszi 2001-ben debütált. Reese Witherspoon mellett a főbb szerepekben feltűnt Owen Wilson testvére Luke Wilson, Selma Blaire, Matthew Davis, és a Fehér Lótusz sorozat sztárja, Jennifer Coolidge is. Az első pillantásra hihetetlen történet szerint Elle elhatározza, hogy felvételizik a Harvard jogi karára, hogy kövesse Warnert (Matthew Davis), aki azért szakít vele, mert nem tartja elég komolyanvehetőnek. Azonban Elle bekerülve a neves egyetemre, sokkal többet nyer, mint amiről valaha is álmodott. A film igazi kasszasiker lett, és elhozta Reese Witherspoon számára a hírnevet. Ez volt az első nagyjátékfilmje, amiben főszerepet alakított. Két évvel később készült el a Doktor Szöszi 2, melyben viszontláthattuk a régi arcokat, Jennifer Coolidge-t és Luke Wilsont, illetve új sztárok is csatlakoztak a stábhoz, például Regina King és Sally Fields.