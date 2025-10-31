Az amerikai nindzsa művész lett: lakberendezéssel és szobrászkodással foglalkozik a nyolcvanas évek sztárja

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a harcművészeti akciófilmek egykori sztárja, Michael Dudikoff?

Michael Dudikoff a nyolcvanas évek legnagyobb sztárjai közt volt Fotó: HIP/ Northfoto

Amikor Michael Dudikoff a csúcson volt

Élete első főszerepét az 1985-ös Amerikai nindzsában kapta meg, és a nagy sikert arató akciómozi azonnal sztárrá tette. Noha csak az Amerikai nindzsa kedvéért kezdett el a harcművészetekkel foglalkozni, ez vált a specialitásává, és nem csak a mozivásznon: karatéból, dzsúdzsucuból és dzsúdóból is fekete övet szerzett, miközben ökölbajnok hősöket alakított olyan filmekben, mint A szakaszvezető, a Lőj a vadászra, a Halálfolyó, a Dögcédulások, és persze az Amerikai nindzsa folytatásai.

Michael Dudikoff az Amerikai nindzsa: mi mindent tudunk róla?

A 71. születésnapját október elején ünneplő színész a Los Angeles közelében található tengerparti kisvárosban, Redondo Beach-en született és nőtt fel. A Dudikoff nevet az orosz emigráns őseitől örökölte, míg anyai ágon francia-kanadaiak a felmenői. Gyerekkorában diszlexiát állapítottak meg nála, de így is eljutott egyetemre, ahol gyerekpszichológiát tanult. Közben mindenféle alkalmi munkákat vállalt, hogy el tudja tartani magát, és fizetni a tandíját, közölük a modellkedés bizonyult a legjövedelmezőbbnek. Így került be a szórakoztatóipari körforgásba, és a reklámfilmek után már a színészkedéshez is kedvet kapott. Az egyik első színészi munkáját a Dallas vendégszereplőjeként kapta, majd a nyolcvanas évek első felében olyan sikerfilmekben is felbukkant apróbb szerepekben, mint a Tron vagy a Legénybúcsú. Az Amerikai nindzsa főszerepét eredetileg Chuck Norrisnak szánta az ilyesfajta akciófilmekben utazó Cannon Group stúdió, majd a sztár visszalépése után több száz jelentkező körül választották ki Dudikoffot. A sztárrá válása után még úgy emlegették, mint James Dean és Steve McQueen örökösét. A harcművészeti akciófilmek skatulyába is zárták a jóképű színészt, és a zsáner kifulladásával az ő karrierje is hanyatlani kezdett.