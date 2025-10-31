Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az amerikai nindzsa művész lett: lakberendezéssel és szobrászkodással foglalkozik a nyolcvanas évek sztárja

Amerikai nindzsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 13:45
Michael DudikoffdzsúdóA szakaszvezetőChuck NorrisnakDögcédulásokHalálfolyóökölbajnokhősfőszerep
Modellkedő szépfiúként és a Dallas vendégszereplőjeként indult a pályája, majd harcművészeti akciófilmek sztárjaként hódította meg Hollywoodot. Jó ideje nem láthattuk filmen Michael Dudikoffot, így utánanéztünk, mi van vele mostanában!

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a harcművészeti akciófilmek egykori sztárja, Michael Dudikoff?

Michael Dudikoff, AMERICAN FIGHTER II - DER AUFTRAG
Michael Dudikoff a nyolcvanas évek legnagyobb sztárjai közt volt Fotó: HIP/ Northfoto

Amikor Michael Dudikoff a csúcson volt

Élete első főszerepét az 1985-ös Amerikai nindzsában kapta meg, és a nagy sikert arató akciómozi azonnal sztárrá tette. Noha csak az Amerikai nindzsa kedvéért kezdett el a harcművészetekkel foglalkozni, ez vált a specialitásává, és nem csak a mozivásznon: karatéból, dzsúdzsucuból és dzsúdóból is fekete övet szerzett, miközben ökölbajnok hősöket alakított olyan filmekben, mint A szakaszvezető, a Lőj a vadászra, a Halálfolyó, a Dögcédulások, és persze az Amerikai nindzsa folytatásai.

 

Michael Dudikoff az Amerikai nindzsa: mi mindent tudunk róla?

A 71. születésnapját október elején ünneplő színész a Los Angeles közelében található tengerparti kisvárosban, Redondo Beach-en született és nőtt fel. A Dudikoff nevet az orosz emigráns őseitől örökölte, míg anyai ágon francia-kanadaiak a felmenői. Gyerekkorában diszlexiát állapítottak meg nála, de így is eljutott egyetemre, ahol gyerekpszichológiát tanult. Közben mindenféle alkalmi munkákat vállalt, hogy el tudja tartani magát, és fizetni a tandíját, közölük a modellkedés bizonyult a legjövedelmezőbbnek. Így került be a szórakoztatóipari körforgásba, és a reklámfilmek után már a színészkedéshez is kedvet kapott. Az egyik első színészi munkáját a Dallas vendégszereplőjeként kapta, majd a nyolcvanas évek első felében olyan sikerfilmekben is felbukkant apróbb szerepekben, mint a Tron vagy a Legénybúcsú. Az Amerikai nindzsa főszerepét eredetileg Chuck Norrisnak szánta az ilyesfajta akciófilmekben utazó Cannon Group stúdió, majd a sztár visszalépése után több száz jelentkező körül választották ki Dudikoffot. A sztárrá válása után még úgy emlegették, mint James Dean és Steve McQueen örökösét. A harcművészeti akciófilmek skatulyába is zárták a jóképű színészt, és a zsáner kifulladásával az ő karrierje is hanyatlani kezdett.

De hová tűnt Michael Dudikoff?

A 71 éves Michael Dudikoff évek óta nem forgat Fotó: TheImageDirect.com

Az egyre olcsóbb és egyre kevesebb emberhez eljutó akciófilmek már nem jelentettek perspektívát Dudikoff számára, így a 2000-es évek elején még a karrierváltásig is eljutott, és az ingatlanbizniszben kezdett el tevékenykedni. A családalapításba is ekkortájt vágott bele: 2004 óta a felesége Belinda „Belle” Cube, akitől három gyereke született. Közel évtizednyi szünet után, 2013-ban lépett újra kamerák elé, de azóta is csak néhány olcsó produkcióban szerepelt. Ezek közül 2022-ben debütált az utolsó, így nagyon úgy tűnik, hogy Michael Dudikoff már végleg felhagyott a színészkedéssel. Így több ideje marad az egyéb szenvedélyeire, főként a lakberendezésre és a szobrászkodásra.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu