Meghalt a nő, akit még a csimpánzok is anyjukként szerettek: Ezeket a Jane Goodall-filmeket nem szabad kihagyni

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 20:40
Szörnyű tragédia rázta meg az egész világot. Elhunyt Jane Goodall, akinek személyében nemcsak a tudomány, hanem a filmművészet is egy értékes elmét vesztett el. A 91 évesen meghalt csimpánzkutató dokumentumfilmjein ugyanis több generáció nőtt fel.
Az állatvilág, és ezen belül az emberszabásúak szociális életének világhírű szakértője, Jane Goodall 91 éves korában elhunyt. A kiváló etológus forradalmasította a világ csimpánzokról alkotott képét, a természetvédelem iránti elkötelezettsége évtizedekig meghatározta a tudományt és a közvéleményt, a fiatal nők számára pedig igazi példaképként szolgált. Sőt, egy régi hollywoodi legenda szerint a Disney Tarzan-meséjének készítői is róla mintázták a címszereplő szerelmének, Jane-nek a karakterét, bár ennek nincs valóságalapja. Jane Goodallnak viszont közel sem ez az egyetlen kapcsolata a filmekkel, hiszen 1965-től kezdve több tucatnyi dokumentummozival rukkolt elő. Cikkünkben az ő ékes filmográfiájának legkiemelkedőbb darabjait gyűjtöttük össze.

2002 - Jane Goodall's Wild Chimpanzees - Movie Set
Jane Goodall meghalt, de szellemi öröksége a rengeteg kiváló dokumentumfilmnek hála örökre velünk marad (Fotó: Toronto Star)

Jane Goodall utazása

Aki szeretné felfrissíteni a Jane Goodall életéről szóló tudását, az bő 100 percben megteheti a Jane Goodall utazása című alkotás megtekintésével. Ebben a 2010-ben bemutatott dokuban megismerhetjük a tudós mögötti embert, és annak több mint inspiráló, nehézségekkel és sikerekkel egyaránt megspékelt életét. Lorenz Knauer művében ráadásul a neves tudóson kívül Angelina Jolie, és az új filmjében alapos slamasztikába kerülő Pierce Brosnan is tiszteletét teszi.

Oscar, a csimpánz

A 2012-es, végtelenül aranyos csimpánzkölyökről szóló dokumentumfilm kissé kakukktojásnak számít a listán, tekintve, hogy Dr. Goodall csak producerként és tanácsadóként működött közre a projektben, de még így is tagadhatatlan érdemei voltak az alkotás sikerében. No, meg persze elengedhetetlen volt a 60 éves traumából kilábaló Tim Allen utánozhatatlan narrációja is.

Jane Goodall at the press conference on the Day of Hope in Munich
Jane Goodall filmek tucatjait ihlette, de ő maga is készített dokumentummozikat szép számmal (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kongói mentett csimpánzok Jane Goodall-lal

Jane Goodall utolsó mozijában Kongóba látogatott el, ahol egy igazán könnyfacsaró történetet mesélt el a nézőknek. A sztori középpontjában ugyanis fogságból mentett csimpánzok állnak, amiket Goodall élete egyik utolsó küldetésén a vadonba való visszatérésre készített fel.

Jane Goodall: Amíg élek, remélek

A népszerű csimpánzkutatónak szerte a világon voltak rajongói, akik között akadtak igazi világsztárok is. A minap például Leonardo DiCaprio is könnyes búcsút vett a példaképétől, de Harrison Ford is a fanatikusok táborába tartozik. Az Indiana Jones és a Star Wars-filmek legendája ráadásul abban a megtisztelő helyzetben találhatta magát, hogy a Jane Goodallról szóló 1999-es filmnek ő lehetett a narrátora. A mozinak pedig az adja a további különlegességét, hogy ebből megismerhetjük a fiatal felnőtt Goodall tudós pályafutásának kezdeti nehézségeit.

Jane – Egy élet a csimpánzok között

A 2017-es Jane talán a legjobb alkotás az összes közül, mely egyszerre kívánja bemutatni Jane Goodall munkásságát és magánéletét. Megismerhetjük a tudósnő férjével, Hugo van Lawickkel való kapcsolatát is, aki ráadásul majdnem minden expedíciójára elkísérte kedvesét. A mozit a nézők és a szakma is imádta, 2018-ban pedig még az Oscar-jelölt dokumentumfilmek rövid listájára is felkerült.

A Jane Goodall életéről szóló dokumentumfilm, a Jane – Egy élet a csimpánzok között elérhető a Disney+ kínálatában.

 

