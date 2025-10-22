A telepesek életre kelnek: a Netflix sorozatot csinál a Catan társasból

A Netflix biztosította a jogait a Catan telepesei társasjáték felhasználásához, mely a streamingóriásnak lehetőséget ad élőszereplős és animációs projekteknek egyaránt. A filmes debütálásban a társasjáték kiadójának stábja és a készítő Klaus Teuber fiai is részt vesznek.

Ember legyen a talpán, aki a Catanhoz érdekes sztorit ír (Fotó: Asmodee)

Nem tudni, ki kérte a Catan sorozatot, de ha már készül, kíváncsian várjuk

A Catan telepesei társas egy fiktív szigeten játszódik, ahol a játékosok egymással versenyeznek a nyersanyagokért és a minél szélesebb körű telepek létrehozásáért. Vitathatatlanul egy népszerű játék, mely 1995-ös megjelenése óta 45 millió eladott példánynál tart és több mint 40 nyelvre fordították le. Thomas Koegler, a Catan jogait birtokló Asmodee cégvezetője egy ambíciózus projektet lát maga előtt, mely sok ember számára fontos lehet:

Megjelenése óta emberek milliói imádják a Catant és sokaknak a mai napig ez a bevezető darab a modern társasjátékokhoz. Izgatottan látom, hogy a játék egy nagyobb közönség felé nyit, akik ezúton ismerhetik meg a gazdag univerzumát. Egyúttal a projekttel állást foglalunk amellett, hogy a társasjátékoknak hatalmas szerepük van a popkultúrában és felvillanyoz a gondolat, hogy az Asmodee folytassa a közös munkát a Netflix-szel.

A Netflix és az Asmodee nagyon bízik az adaptációban, mely lássuk be, nem kevés kockázattal bír. A Catan telepesei soha nem a mély háttértörténetéről volt híres, az embereket eddig nem foglalkoztatta, mi lehet a szabályok és a jól ismert design elemek mögött. Sajnos nem kizárt, hogy olyasmi próbálkozás lesz, mint a Rihanna és Liam Neeson főszereplésével készült Csatahajó (amit társasként a magyarok Torpedóként ismernek)amihez meglehetősen erőltetetten próbáltak egy történetet felhúzni, de valójában már az elejétől fogva nincs mögötte semmi. Senki nem kérte, nem is lett jó, kár érte.

A Netflix adaptáció őrülete nem újkeletű

Éppen nemrég a Robbanó cicák nevezetű kártyajáték kapott egy egész aranyos animációs sorozatot. A korábbiakkal ellentétben, itt a játék megszokott jópofa képi világa és humora adta magát, hogy egy feldolgozást kapjon. Nem lett a világ legjobb adaptációja, de azért jókat mosolyogtunk rajta, ahogy Isten egy macska képében védelmez egy családot a cicasátántól.