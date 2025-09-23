Gyászol Hollywood: meghalt az Óz, a nagy varázsló sztárja

Újabb hollywoodi legenda távozott az élők sorából. 94 éves korában meghalt Elaine Binder, aki az 1939-es Óz, a nagy varázsló című filmben alakította az egyik Mumpic-földi lakost. A színésznő 8 évesen debütált a filmben, ami 86 éve az egész világ kedvence, és sztárrá tette a tragikus sorsú Judy Garlandot.

Óz földjén a táncoló mumpicok között volt a kis Elaine is (Fotó: Snap/ Northfoto)

Óz földjén táncolt Elaine Binder

A mindössze 8 éves kislányt a producerek kiemelkedő tehetségnek találták, így kerülhetett be a nyolc éneklő-táncoló mumpic közé. Mint ismert, a történetben a mumpicok kisnövésűek, ezért liliputi felnőttek mellett sok kisgyerek is szerepelt a nagy nyitójelenetben, amikor Dorothy, Totó és a jó boszorkány, Glinda megérkeznek. A színésznő ekkor még lánynevén, Elaine Merkként szerepelt, és már tapasztalt táncos, énekes volt, sőt rádióban is szerepelt. Az Óz forgatásáról egy tavaly megjelent, Mysteries of Oz dokumentumfilmben osztotta meg a nagyközönséggel az élményeit az idős színésznő.

Kislányként Elaine Merk néven építette a karrierjét Binder (Fotó: Annette Phillips social)

Kipróbáltak az Óz, a csodák csodája egyik mumpicának a szerepére. Számomra ijesztő volt. Ez volt az első nagyobb casting meghívásom egy nagy stúdiótól. Megkönnyebbültem, amikor Bud a castingos azt mondta a táncvezetőnek: 'Jól van!' Nem kellett úgy teljesítenem, mint a többieknek. Kiválasztottak a nyolc táncos és éneklő tag közé. Később megtudtuk, hogy azért vettek fel lányokat a Little People formációba, mert tévesen azt a benyomást keltették bennük, hogy a Little People-ök nem sportosak

– árulta el a dokumentumfilmben Binder.

Az Óz igazi klasszikus lett, de a színésznő azonban informatikusként folytatta a karrierjét (Fotó: ZUMA Press)

A táncos-színésznő előtt nagy karrier állt, fontos szerepet kapott a két nagy sztárja, Carole Lombard és Fredric March, Ahol semmi sem szent című romantikus komédiájában. Elaine-nak tinédzserként szerződést kínált a Paramount, de ő szeretett volna nyugodt gyerekkort és tanulni. 1953-ban diplomázott zene és nevelés szakon. Később számítástechnikát tanult, és a banki szektorban helyezkedett el sikeres banki informatikusként. Két gyermeke született férjétől, George és Annette, idős éveit hat unokával töltötte, miután 1987-ben megözvegyült.