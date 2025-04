Testvérszex és szutykos turmixgép - Jimmy Fallon szétszedte A Fehér Lótusz fiatal sztárját

Rekordnézettséggel zárta a harmadik évadát a MAX sikersorozata. A Fehér Lótusz megdöbbentő, 90 perces maratoni lezárása számos kérdést hagyott maga után, sőt egyes rejtélyek szinte már felhúzták az internet népét, ahogy a Bors 5 pontban össze is szedte ezeket. Az egyik sarkalatos kérdést Lochlan és a turmixgép esete, amiről a fiatal fiút alakító Sam Nivola a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon című talkshowban rántotta le a leplet.

A Fehér Lótusz ifjú sztárja, Sam Nivola mindent bevállalt a sikerért (Fotó: Billy Bennight)

A Fehér Lótusz és a szutykos turmixgép esete

A cikk innentől spoilereket tartalmaz!

Fallon egyik első és legfontosabb kérdése ugyanaz volt, ami nagyjából mind a 6.3 milliónyi Fehér Lótusz nézőnek: Lochlan figurája miért nem mosta el azt a turmixgépet, amivel előző este az édesapja, Tim - a család tudtán kívül - egy mérgező koktélt kevert, hogy megölje a feleségét és két másik gyerekét, megkímélve őket attól a szégyentől, ami rájuk vár a férfi sikkasztása után. Lochlant azonban meg akarta kímélni, lévén a fiú maga vallotta be, hogy tudna élni szegénységben is. A sors fintora, hogy miután Tim meggondolta magát és kiöntötte az italokat, a turmixgépet nem most ki és sok maradt benne az "öngyilkos gyümölcsnek" becézett étel magjából. Lochlan ebben a turmixban készített reggel protein shake-et, majd a mérgező gyümölcstől összeesett.

Az elmúlt 12 órában ezt a kérdést több ezren tették fel nekem. A válaszom a következő: Lochlan azt hitte, hogy Saxon protein shake-et készített benne reggel, és azt gondolta, hogy csak egy kis fehérje maradt benne. Egy kis extra protein senkit sem bánt! Nem vagyok ekkora idióta!

- viccelődött a színész, aki ezzel magyarázta, hogy a karaktere miért volt ennyire igénytelen a sorozatban.

Sam és Patrick Schwarzenegger barátokként vágtak bele a meredek szexjelentbe (Fotó: Jeffrey Mayer)

Testvérszex is sokkolt a szériában

Az eddig szinte ismertlen Sam Nivola igazán bevállalós szerepet játszott A Fehér Lótuszban, ugyanis a bátyját alakító és nagyot villantó Patrick Schwarzeneggerrel talán a tévétörténelem legbotrányosabb jelenetét is leforgatták. A szezon hatodik részében a két testvér egy édeshármasba keveredik, amiben a fiatal Lochlan a bedrogozott bátyját is kielégíti. A sokkoló jelenet sokak szerint erőszakos, nem beszélve arról, mennyire morbid az egész. Nivola azonban a Variety-nek megdöbbentően nyilatkozott a jelenetről.

Mindannyian megbíztunk egymásban, és ez a dinamika jól működött. A jelenetben Patrick és én testvérek vagyunk, ezzel a lánnyal, akit egy napja ismertünk. Nagyon furcsa volt megcsókolni Patricket, mert nagyon jó barátom. És tudod, heteró vagyok, ő is heteró. Ez már furcsa! Egyszerűbb lett volna, ha először találkozunk. Furcsa módon Charlotte-tal (Charlotte Le Bon, Chloe a sorozatba - a szerk.) könnyebb volt intézni a dolgokat, mert nem volt tétje. Patrick már olyan volt számomra, mint egy testvér

- vélekedett a színész.