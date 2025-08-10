Ízek, imák, szerelmek: tizenöt éve hódított meg mindenkit Julia Roberts filmje: így értékeljük ma

Tizenöt éve már, hogy Ryan Murphy elcsábított minket egy varázslatos utazásra. A horrorsorozatok rendezője először dolgozott Julia Roberts-szel, amikor megszületett az Ízek, imák, szerelmek adaptációja. A „találd meg önmagad” történet ma már nemcsak nosztalgiát, hanem némi poros bájt is hordoz – a filmet pedig most újra felfedezheted a Disney+ felületén.
Ahogy azt az Origo kritikájában olvashatjuk:
„Kapcsolatom van a pizzámmal” – hangzik el az ikonikus mondat Julia Roberts szájából, amint Nápoly legrégebbi pizzázójában éppen egy szenvedélyes sóhajt ereszt el a szénhidrátlökettől. De hogy is került ide a színésznő, vagyis a karaktere, Liz? Nos negyvenes nő lett, a férjével elfáradt a házassága, aki a pasi-klimax hevében lelép, és magára hagyja a főhősünket. Liz a depi helyett egy fiatalabb fiú karjaiban vigasztalódik, de tudja, hogy ez maximum egy ragtapasz lehet megtépázott nőiességén. A szingli nő sok ragtapasz-srác helyett inkább pénzzé teszi amije van, és nekiindul a világnak: Olaszország, India és Bali a cél, és egy évig fog tartani az út. Mondanunk sem kell, hogy sok új barátra tesz szert, felfedezi az új Lizt, és talán még egy jóképű új pasi is megtalálja.
Valljuk be, egy szakítás után mindenki kifutna a világból, vagy legalább is valami változásra vágyik. A legtöbben vesznek az IKEA-ban egy új bútort, feldobják a ruhatárunkat vagy buliznak napestig, miközben a kijózanító másnapokon romantikus filmekre sírják ki a szemüket. Elizabeth Gilbert magasabb szintre emelte a szakítás után regenerálódás fogalmát, morbid hasonlattal élve, műve olyan lett, mint egy romantika-pornó: titkon megnézzük, elképzeljük, de a 99 százalékát a látottaknak sose tennénk meg.
Az írónő, ha nem is a világból, de a földrészéről, vagyis Amerikából jó messzire futott. Az Ízek, imák, szerelmek kellemes olvasmány, szép tájak, nagy felfedezések könyve, pont egy olyan sztori, amit a strandon szívesen lapozunk és az sem baj, ha a mellettünk lévő kissrác akkora bombát ugrik, hogy vizes lesz pár lapja. Nos, a filmről ez már kevésbé mondható el...
Kezdjük ott, hogy kevés, szinte maroknyi ember engedheti meg magának, hogy egy évig utazgasson. Olaszország még csak-csak (hazánkból nézve), de India meg Bali egy évre már merészebb vállalkozás. De tegyük fel, hogy vaskos a bankszámlánk és csak irigykedünk! Ha röviden össze kéne foglalni a filmet, akkor egy elvált nőt látunk, aki Olaszországig megy enni, apácákkal fagyizik, vesz egy M-es farmert, elmegy Indiába, megismer egy gyászoló fura fazont, mosolyog egy kvázi kényszerházasságon, majd Balira megy, ahol a legnagyobb baja, hogy Ketuttal meditáljon vagy Javier Bardemmel lepedő akrobatikázzon.
Ezek a történetek tényleg elemelkedettek, ezért is szeretik őket a nézők, de itt majdnem a sci-fi határát súroljuk, miközben Murphy íróként és rendezőként sokszor a puzzle rossz darabját vette ki az eredeti könyvből és illesztette őket a két és fél órás filmbe. Emiatt hiába járunk csodás helyeken, lassú, dagályos érzetet kelt, miközben a hősnőnk jellemfejlődése olyan göröngyös lesz, mint azok az indiai utak, amiken biciklizik a filmben.
Julia Roberts bája és karizmája persze képes elvinni még egy ilyen filmet is a hátán, bár rezgett a léc rendesen, de szerencsére a színésznő megugrotta. Az alig pár perces szerepekre is olyan sztárok ugrottak be, mint Viola Davis, James Franco, Billy Curdup vagy Richard Jenkins. Utóbbi tud kiemelkedni a konyhabölcsességek sekélyessége mögül. És persze ott van Javier Bardem, akinek vad sármjával pont annyi a dolga, hogy ördögi pillantásával a karjaiba csábítson minden nézőt.
Nehéz megmondani, hogy min csúszott el az Ízek, imák, szerelmek, és miért nem lesz olyan instant klasszikus, mint a Napsütötte Toszkána vagy a Holiday. Kicsit a rendezés, kicsit a forgatókönyv, kicsit az elemelkedett sztori, kicsit hosszú, kicsit sok benne a semmi, amit néha jó nézni!
