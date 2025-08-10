Ízek, imák, szerelmek: tizenöt éve hódított meg mindenkit Julia Roberts filmje: így értékeljük ma

Tizenöt éve már, hogy Ryan Murphy elcsábított minket egy varázslatos utazásra. A horrorsorozatok rendezője először dolgozott Julia Roberts-szel, amikor megszületett az Ízek, imák, szerelmek adaptációja. A „találd meg önmagad” történet ma már nemcsak nosztalgiát, hanem némi poros bájt is hordoz – a filmet pedig most újra felfedezheted a Disney+ felületén.

A fiatal Julia Roberts tizenöt évvel ezelőtt próbálta ki az olasz finomságokat és a bali csődöröket: most újraélhetjük kalandját a Disney+-on (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

Julia Roberts nyakába veszi a világot

Ahogy azt az Origo kritikájában olvashatjuk:

„Kapcsolatom van a pizzámmal” – hangzik el az ikonikus mondat Julia Roberts szájából, amint Nápoly legrégebbi pizzázójában éppen egy szenvedélyes sóhajt ereszt el a szénhidrátlökettől. De hogy is került ide a színésznő, vagyis a karaktere, Liz? Nos negyvenes nő lett, a férjével elfáradt a házassága, aki a pasi-klimax hevében lelép, és magára hagyja a főhősünket. Liz a depi helyett egy fiatalabb fiú karjaiban vigasztalódik, de tudja, hogy ez maximum egy ragtapasz lehet megtépázott nőiességén. A szingli nő sok ragtapasz-srác helyett inkább pénzzé teszi amije van, és nekiindul a világnak: Olaszország, India és Bali a cél, és egy évig fog tartani az út. Mondanunk sem kell, hogy sok új barátra tesz szert, felfedezi az új Lizt, és talán még egy jóképű új pasi is megtalálja.

Julia Roberts bája, a toszkán és indiai tájak szépsége lenyűgözi a nézőt, de ma már be kell látnunk: valóságtól elrugaszkodott a sztori (Fotó: imdb)

Olvasmánynak kellemes, filmnek „too much”

Valljuk be, egy szakítás után mindenki kifutna a világból, vagy legalább is valami változásra vágyik. A legtöbben vesznek az IKEA-ban egy új bútort, feldobják a ruhatárunkat vagy buliznak napestig, miközben a kijózanító másnapokon romantikus filmekre sírják ki a szemüket. Elizabeth Gilbert magasabb szintre emelte a szakítás után regenerálódás fogalmát, morbid hasonlattal élve, műve olyan lett, mint egy romantika-pornó: titkon megnézzük, elképzeljük, de a 99 százalékát a látottaknak sose tennénk meg.

Az írónő, ha nem is a világból, de a földrészéről, vagyis Amerikából jó messzire futott. Az Ízek, imák, szerelmek kellemes olvasmány, szép tájak, nagy felfedezések könyve, pont egy olyan sztori, amit a strandon szívesen lapozunk és az sem baj, ha a mellettünk lévő kissrác akkora bombát ugrik, hogy vizes lesz pár lapja. Nos, a filmről ez már kevésbé mondható el...