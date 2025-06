Stranger Things, Tőrbe ejtve 3, Frankenstein előzetesek: kiderült, mikor érkeznek az év legjobban várt Netflix-filmjei és -sorozatai!

Számos bejelentés történt meg az éjszaka folyamán a Netflix Tudum 2025-ön. A streameróriás több előzetest is bemutatott, továbbá olyan sikersorozatok és várva várt filmek premierdátuma is kiderült, mint a Stranger Things 5. és egyben befejező évada, a Tőrbe ejtve 3 és a Frankenstein című új horrorfilmé is.