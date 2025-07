Beköszöntött a moziban a Spermageddon, de nem ez az egyedüli mese, amitől távol kell tartani a gyerekeket

Mindenki készüljön fel, mert viharként rontott be a filmszínházakba a Spermageddon. Egy olyan animációs film, amire még véletlenül sem szabad egy kellemes szombati matinéként gondolni, és gyerekekkel karöltve jegyet váltani rá, hacsak nem szeretnénk a vetítés után kínos kérdésekre válaszolni. Ez ugyanis nem egy kedves kis Pixar-mese, hanem egy bevállalós, teljesen elborult komédia, mely csakis a felnőtt közönséget célozza meg. E skandináv felnőttrege apropóján pedig most összegyűjtöttünk még néhány animációs filmet, melyek ugyan rajzolt vagy bábanimációs köntösben érkeztek, de tartalmuk messze áll attól, amit klasszikus értelemben vett mesének mondanánk.

Az animációs filmek felnőtteknek is szólhatnak, sőt, olyan darabok is vannak, melyek csakis 18 év felett ajánlottak: ilyen a Spermageddon is (Fotó: YouTube)

Virsliparti

Seth Rogen, James Franco és Jonah Hill 2016-ban áttették székhelyüket az élőszereplős világból az animált univerzumba, de sajátos humorukat hozták magukkal. A Virsliparti egy animációs komédia, ami úgy néz ki, mintha egy tűpontos Pixar-paródia lenne, csak épp szélsőségesen szexuális, roppant őszinte és felettébb filozofikus. A történet a szupermarketek polcain indul, ahol a virslik, a bucik és a szószok azt hiszik, hogy a vásárlók egyenest a „Mennyországba” viszik őket, ám hamar kiderül, hogy a valóság ettől jóval brutálisabb.

A Virslipartiban megtudhatjuk, milyen (sokszor pajzán) gondolatok uralkodhatnak az ételekben (Fotó: Columbia Pictures)

South Park – Nagyobb, hosszabb és vágatlan

A korszakalkotó sorozat alapján készült South Park-mozifilm pontosan azt nyújtja, amit már a címében megígér: Több káosz, még több társadalomkritika, no meg egy rakás merész poén. A sztori középpontjában az áll, hogy az Egyesült Államok és Kanada között kirobban a háború egy film miatt. Mindeközben pedig színre lép még maga az ördög és Szaddám Huszein is, kik között érdekes szálak szövődnek, továbbá egy musical-vonal is végigkíséri az egész produkciót. A film egyébként még a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a legtöbb káromkodást felvonultató animációs film, a maga 399 szitokszavával.

A Sotuh Park olyannyira jó sorozat, hogy még a nagy vásznon is helyet érdemelt ki magának (Fotó: Globe Photos)

Amerika kommandó: Világrendőrség

A South Park alkotójának tollából származó Amerika kommandó egy elborult akciófilm-paródia, ami ugyan nem animálva készült, hanem helyette bábokkal mesél, de úgy véltük, helye van a listán, hiszen a túlzott szürrealizmus mércéjét megüti. A történet egy globális rendőrségként működő elitcsapat körül forog, akik nem túl finoman „mentik meg” a Föld népességét, de ebben a világmegmentő akcióban aztán nincs semmi köszönet. A film totálisan kifordítja a hazafias akciófilmek sablonjait, miközben Hollywoodot, politikusok és hírességek szerepvállalását is alaposan kifigurázza.