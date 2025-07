Patakokban folyik a rajongók könnye! Adam Sandler a Netflixen vett végső búcsút fiától

Közel harminc év elteltével ragadott ismét golfütőt Adam Sandler. A rutinos színész-komikus a Netflixen tért vissza a dühkezelési problémákkal küzdő karakteréhez, hogy egy érzelemdús utazásra invitálja rajongóit. A nosztalgiamérő kimaxolása és a rekeszizmok megtornáztatása mellett a Happy, a flúgos golfos 2. könnyeket is nagy mennyiséggel csal ki szemeinkből. Sandler ugyanis amellett, hogy rengeteg elfeledett színész társának biztosított szereplési lehetőséget, korábbi filmbéli fiának is emléket állított új alkotásában.

A legnézettebb Netflix-filmek között most Adam Sandler klasszikusának, a Happy, a flúgos golfos folytatása számít listavezetőnek (Fotó: YouTube / Netflix)

Cameron Boyce halála után cameózott a Netflixen

Már több mint hat éve annak, hogy alapjaiban rengette meg a sztárvilágot Cameron Boyce tragikusan korai halála. Az ifjú Disney-sztár, egy epilepsziás roham ragadta el álmában, pedig épp kezdett volna beindulni a karrierje. Halála nemcsak a rajongóit, hanem színésztársait, köztük Adam Sandlert is megrázta. Persze ez érthető, hiszen a vígjátékok koronázatlan királya a Nagyfiúk-filmekben több ízben is alakította Boyce apját a vásznon:

Túl fiatal. Túl kedves. Túl vicces. Egyszerűen a legkedvesebb, legtehetségesebb és legemberségesebb gyerek, akit ismertem. Nagyon szerettem őt. Nagyon törődött a családjával. Nagyon törődött a világgal. Köszönjük Cameron mindazt, amit adtál nekünk. Annyi minden várt még rád. A szívünk megszakad. Gondolunk a csodálatos családodra, és legmélyebb együttérzésünket küldjük.

– búcsúzott fiatalon elhunyt kollégájától és filmbéli fiától Sandler még 2019-ben a közösségi médiában.

A Nagyfiúkban való közös szereplést követően Adam Sandler gyerekei közé fogadta a fiatal sztárt, így Cameron Boyce halála érthető módon megrázta a komikust is (Fotó: Tracy Bennett / IMDb)

Hogy milyen közel is álltak egymáshoz, azt jól mutatja, hogy Adam Sandler évekkel Cameron Boyce halála után is szeretett volna valamilyen módon megemlékezni „fiáról”. Így került bele egyfajta rejtett érdekességként Boyce cameója a Happy, a flúgos golfos 2. részébe, amit természetesen rajongók egész garmadája szúrt ki azonnal, és nem volt ember, akinek a szeméből ne csalt volna ki legalább egy könnycseppet, és sorra születtek a bejegyzések a megható pillanatról.

Adam put a tiny Cameron Boyce (played his son in Grown Ups) tribute in Happy Gilmore 2. Excuse me while I sob 😭 pic.twitter.com/utEsiE6sSV — 𝐤𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧⸆⸉ 🦋 (@perfectlyfine89) July 26, 2025

Adam Sandler szeret osztozni a sikeren

Nemcsak a Cameron Boyce síron túli cameójától hangos a Happy Gilmore 2. A közel 30 év után visszatérő flúgos golfos második kalandja ugyanis igazi sztárparádét vonultat fel. A főhős ezúttal nemcsak a jól megszokott cimboráit rángatta kamera elé, hanem családját is, hiszen Adam Sandler felesége, Jackie Sandler, valamint két lánya, Sadie és Sunny Sandler is szerepel a moziban. De a komikus olyan fiatal sztároknak is lehetőséget adott, mint A szer szupersztárja, Margaret Qualley, aki igazából maga ragaszkodott ahhoz, hogy szerepelhessen a moziban. Mindemellett pedig a zeneipar több híressége is felbukkan a golfbajnokágon, például Post Malone vagy Bad Bunny, de az idén már nagypapává érő Eminem is beugrott egy rövid, de annál viccesebb cameo kedvéért. Az pedig, hogy Jon Lovitz vagy Christopher McDonald személyében rég nem látott komikusok is kaptak némi játékpercet, szintén Adam Sandler nagylelkűségéről, illetve pályatársai iránti tiszteletéről és szeretetéről tanúskodik.