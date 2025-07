Meztelen fotóval ünnepelte a legújabb sikerét a Jégvarázs 45 éves sztárja

18 éve van együtt a férjével, Dax Sheparddal Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE

A férjével közösen forgat Kristen Bell

2007-ben kezdtek el randizni a színész Dax Sheparddal, aki 2010-ben a vőlegénye, majd 2013-ban a férje is lett. Két kislányuk született, és nem csak otthon, de a kamerák előtt is megosztják a feladatokat: együtt szerepeltek a Minden kút Rómába vezet, az Üss vagy fuss! és a Bukós szakasz című filmekben is.

Egyre jobb lesz a bunyózásban

Az egyik kislánya kezdett el brazil dszúdzsucu edzésekre járni, és tőle kapott kedvet a színésznő is. Azóta már nagy rajongója a harcművészeteknek, és nézőként is szereti élvezni azokat.

Különös fóbiája van

Úszás közben mindig búvárkesztyűt hord, mert a teste többi részén ugyan nincs baja a víz érintésével, de attól fóbiásan retteg, ha kiázott kezekkel kell hozzáérnie valamihez.

Netflixen megy az új sikersorozata Fotó: Hulu

Meztelen fotóval ünnepelte a legújabb nagy sikerét

A karrierjének utóbbi évei főleg a Bármit, csak ezt ne című romantikus vígjátéksorozatról szóltak, amiért épp a napokban kapott jelölést az Emmy-díjra. A nagy hírre férje, Dax Shepard egy rendhagyó fotóval reagált: Instagram-oldalán egy merész fotót osztott meg feleségéről, amelyen Kristen Bell meztelenül, egy szál zokniban cigánykerekezik.