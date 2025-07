Kómába esett terhessége alatt az Oscar-díjas színésznő

Halála előtt pár hónappal a férje gyerekkönyvéből készült film (Fotó: Henry Lamb/Photowire/BEImages)

Patricia Neal halála: Az igazi

A sztár 1968-ban forgatott újra, egy évvel később pedig a The Subject Was Roses című háborús drámáért ismét Oscar-díjra jelöték. Neal a hetvenes és nyolcvanas éveket végig forgatta, de már nem voltak kiemelkedő sikerei az Origo cikke szerint. Utolsó filmjét, a Flying By-t egy évvel a halála előtt, 2009-ben vették föl. Patricia Neal 2010-ben, 84 éves korában hunyt el tüdőrák következtében.