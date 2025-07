Új sztárcsemete a láthatáron: Jason Momoa fia szerepet kapott a Dűne harmadik részében

Újabb sztárcsemete léphet be a hollywoodi álomgyár aranykapuján. Jason Momoa fia, Nakoa-Wolf a Dűne harmadik részében kapott szerepet. A rossz nyelvek persze azonnal nepotizmust kiáltottak, de az Aquaman sztárja gyorsan eloszlatta a pletykákat.

Jason Momoa büszke fia teljesítményére (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch)

Jason Momoa büszke fiára

Nakoa-Wolf még csak 16 éves, de már most híres apukája nyomdokaiba lép. Lenny Kravitz volt felesége, Lisa Bonet és az Egy Minecraft film főszereplője, Jason Momoa elsőszülött gyermeke fiatal kora ellenére nagy babérokra tör. Édesapja a Chief of War sorozat premierjén nyilatkozott fia első szárnypróbálgatásairól. Azt mondta, nagyon büszke rá, hiszen már most többet ért el, mint ő ennyi idősen.

Azt akarod, hogy a gyerekeid sikeresebbek legyenek nálad az életben. Szerintem ő már most az. Én 19 évesen csak a Baywatchban szerepeltem, ő 16 évesen leült tárgyalni Denis Villeneuve-vel. Én erre biztos nem lettem volna képes.

Természetesen amint híre ment, hogy Nakoa-Wolf szerepet kapott, a károgók egyből meggyanúsították Momoát, hogy biztosan benne volt a keze a kiválasztási folyamatban. A színész cáfolta a vádakat, elmondása szerint szándékosan nem segített fiának, ezzel is fontos leckét akart tanítani neki a filmszakmáról.

Durva ébredés lesz ez számára. Életében először lép be a munka világába és nem akarok segíteni neki. Magának kaparta ki a gesztenyét és ez így van jól.

Jason Momoa hagyja egyedül érvényesülni fiát a szakmában (Fotó: PA)

Apa-fiú páros a filmvásznon

A hírek szerint a Dűne harmadik részében Jason Momoa is visszatér Duncan Idaho szerepében, bár az első részben látszólag feláldozza magát, hogy Paul Atreides (Timothé Chalamet) és anyja Jessica (Rebecca Ferguson) elmenekülhessenek üldözőik elől. Momoa kapott hideget-meleget, amiért “elspoilerezte” visszatérését, de a színész frappánsan azzal vágott vissza, hogy nem tehet róla, ha valaki nem olvasta a könyveket. A film Frank Herbert Dűne-sorozatának második kötetét dolgozza fel, melyben Paul Atreides elfoglalja a császári trónt. Nakoa-Wolf Momoa és kollégája, Ida Brooke nem kisebb szerepet játszanak majd, mint Paul és Chani (Zendaya) törvénytelen ikergyermekeit. A Dűne harmadik fejezetének forgatása már gőzerővel zajlik, a stáb az előző részekhez hasonlóan hazánkban is megfordult.