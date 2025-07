85 éves lett a hollywoodi legenda, akinél a felesége és a fia is híresebb lett

Bruderlinből lett Brolin, a gyerekkori barátjával együtt törtek világhírre, orvosként érte el a legnagyobb sikereit, és maga Roger Moore is őt akarta James Bondnak. James Brolin ma ünnepli a 85. születésnapját, és egy ilyen hosszú élet alatt bizony számos érdekességet és titkot őriz.

85 éves lett James Brolin Fotó: Birdie ThompsonAdmedia

10 érdekesség James Brolinról

Svájci eredetű a neve

A születésekor még a Craig Kenneth Bruderlin nevet viselte, apai ágon Svájcból származott a családjuk, míg édesanyja ősei főként angolok. A James Brolin nevet a színészi karrierje kezdetén vette fel, a Bruderlint angolosította Brolinra, és mellécsapva a jól hangzó, könnyen megjegyezhető James-t.

A gyerekkori barátjával együtt törtek világhírnévre

Már kisgyerekkorában barátságot kötött a nála egy évvel fiatalabb Ryan O’Neallel, akivel a tanulmányaikat is együtt végezték. O’Nealből hamarabb lett híres színész Hollywoodban, és segítette Brolint is befutni, a közeli barátságuk pedig kitartott O’Neal haláláig.

Orvosként érte el a legnagyobb sikereit

A karrierje kezdetén mozifilmekben kapott kisebb szerepeket, de aztán a tévésorozatok hozták el az igazi befutását. A Marcus Welby, M.D. című szériában egy fiatal orvost alakított, és számos Emmy- és Golden Globe-jelölést gyűjtött be az alakításáért, előbbit egyszer e is nyerte. Később a Hotel című szériát is sikerre vitte. Mozis fronton inkább az emlékezetes mellékszerepek jutottak neki olyan filmekben, mint az Eltérítve, a Feltámad a Vadnyugat, a Traffic vagy a Kapj el, ha tudsz.

Rendezőként is alkot James Brolin

A Hotel című sorozat sztárjaként vágott bele a rendezésbe is, több epizódot is ő jegyez direktorként a szériából. Azóta megismételte ezt olyan sorozatok esetében is, mint a Pensacola – A név kötelez, de rendezett mozifilmet is Ha harc, hát legyen harc! címmel. Idősebb korában ráfordult az olyan tévéfilmek rendezésére, mint A legjobb gyógyír: karácsony, vagy a Royal Hearts.

Roger Moore őt akarta James Bond szerepére

Az egykori 007-es, Roger Moore a nyolcvanas évek elején már fel akart hagyni a James Bond-filmekkel. A legenda James Brolint támogatta utódjaként a producerek előtt, akik a Polipka című 1983-as kémkalandhoz már próbafelvételeket is készítettek Brolinnal. Némi győzködés után a producerek rá tudták venni Moore-t az 1985-ös Halálvágta című 007-es kalandra, majd a szerepet Timothy Dalton vette át a nyolcvanas évek végén.