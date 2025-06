Barbra Streisand vad szexvallomást tett Warren Beatty-ről. A 83 éves színésznő bevallotta, hogy annak idején együtt aludt a legendás színésszel, de arra nem emlékszik, hogy történt-e köztük valami.

Barbra Streisand örök jó barátjának tartja Warren Beatty-t

Fotó: MediaPunch/face to face/Northfoto

Barbra Streisand szexvallomást tett

Barbra Streisand-nak nem ez volt az első alkalom, hogy kifecsegi a hálószoba titkait. Legutóbb a férjével kapcsolatban árult el pikáns részleteket. Most pedig egy régi jó barátjáról, Warren Beatty-ről tett vad szexvallomást. A 83 éves díva a The New Yorker című lapnak adott interjújában nyílt meg a témáról. A színésznő bevallotta, hogy együtt aludt már Warren Beatty-vel, csak éppen arra nem emlékszik, hogy történt-e köztük valami.

Tudom, hogy az ágyban aludtam vele, de arra nem emlékszem, hogy valóban volt-e köztünk valami.



Barbra Streisand próbálta felidézni azt az estét, de azt állítja, hogy azért nem emlékszik rá, mert vannak olyan dolgok az életében, amiket tudatosan kizár.

Istenre esküszöm, nem tudom. Vannak bizonyos dolgok, amiket blokkolok.

Barbra Streisand és Warren Beatty most már csak barátok

A Hollywood-i színésznőt azonban ez egyáltalán nem zavarja. Mai napig nagyon jó barátságot ápol Warren Beatty-vel.

De tudom, hogy még mindig barátok vagyunk. Minden évben a születésnapomon felhív, és csodálatos beszélgetést folytatunk az életünkről, a gyerekeinkről és így tovább.

A My Name Is Barbra című, közel ezer oldalas memoárjában a színésznő felidézte, hogy milyen volt az első benyomása a férfiról, miközben mindketten a connecticuti Clinton Playhouse-ban játszottak. Barbra Streisand úgy emlékszik, hogy ő akkor 16 éves volt, amíg Warren Beatty pedig 21. Azt írta a könyvében, hogy „magas volt, filmsztár külsejű, és a nők már akkor a lábai előtt hevertek”.

Warren Beatty és Annette Bening 1992 óta házasok

Fotó: Globe Photos/Northfoto

Warren Beatty szerint Barbra Streisand egyszerre okos és szexi

De nemcsak Streisand vélekedik így a színészről. A tisztelet kölcsönös közöttük. 2001-ben, amikor a színésznőt kitüntették az AFI Életműdíjjal, akkor Warren Beatty volt az, aki beszédet mondhatott. A színész úgy nyilatkozott Barbra Streisand-ról, hogy amikor találkoztak, „az intelligencia, a kritikus szemlélet és az erotika azon egyedülálló keveréke volt benne, amit mindannyian annyira jól ismerünk és szeretünk”. Azóta ugyan mindkettőjükre rátalált a szerelem. Barbra Streisand James Brolin-nal kötötte össze az életét, amíg Warren Beatty Annette Benning-gel. A 83 éves színésznő mégis úgy gondolja, hogy ő és Beatty örökre barátok maradnak.