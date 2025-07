Férfi terhesség, ördögi utód és zéró gravitációs vajúdás: Döbbenetes szülések a filmvásznon

A Fantasztikus négyes 2025-ös verziója nemrég került a mozikba, és azt elárulhatjuk, rengeteg újítással pakolták tele, többek között egy zéró gravitációs szülést is végig asszisztálhatunk általa. De nem ez az egyetlen film, amiben döbbenetesen kicsavarták azt, ahogy egy új élet világra jön. Mutatjuk a legextrémebb eseteket.

Az új Fantasztikus négyes írói hihetetlen ötlettel álltak elő, persze nem ők voltak az elsők, Arnold Schwarzenegger tudna mesélni (Fotó: UNIVERSAL/Northfoto)

A Fantasztikus négyes előtt sem volt hiány őrült ötletekből

A Rosmary gyermeke című Roman Polanski alkotás egy olyan szürreális világba kalauzol, ahol még az is lehetséges, hogy egy egyszerű halandó nő az ördög gyermekét hozza világra. Rosmary azt álmodja, hogy szokatlan új otthonának lakói megerőszakolják, köztük egy félelmetes lény is, akitől végül teherbe is esik. De Mia Farrow karaktere megszüli az utódot, a film utolsó jelenete pedig az anyai önzetlenséget legszebben kifejező pillanat, ugyanis még egy ördögfiókának is jár a törődés.

Magyar viszonylatban is akad bizarr alkotás

Mészáros Márta Kilenc hónap című filmje egy valódi szülést mutat be, amit eddig soha senki nem vállalt be. A legendás Monori Lili ebben a női egyenjogúságot éltető filmben egy betanított téglagyári munkás, Juli életén keresztül mutatja be, mennyit kellett küzdeni egy egyedülálló anyának, miközben tanulni is akart. Monori tényleg terhes volt a fiával, Horváth Sándor Farkassal a forgatás alatt, aki szó szerint a vásznon született meg – írja az Origo.

Az Alien jelenetét nem kell bemutatni

Ebben a valódi klasszikusban teljesen új szintre helyeződik a szülés fogalma, hiszen nem elég, hogy egy űrlény születését láthatjuk, akit egy ember hoz világra, de ráadásul még férfi is az illető. Ugyanis vacsora közben az egyik űrhajós hasából kibukkan egy kis lény, ami utána nem kevés galibát okoz. És mint tudjuk, ezt még egy alapos vérfürdővel is „feldobták”.

Arnold Schwarzenegger is furcsa módon lett apa

A Junior talán megérdemli az izomkolosszus legfurcsább filmje titulust, ugyanis a Terminátor Danny DeVito és a hatvan felett is bátran vetkőző Emma Thompson társaságában maga próbálhatta ki, milyen a terhes pocak és a babatorna.