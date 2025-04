Nem gondolnád! Ez a színésznő inspirálta Jenna Ortegát

Jenna Ortega alakítását május 15-től láthatjuk a mozikban, hiszen ekkor jelenik meg az Éjszaka határán (Hurry Up Tomorrow). A The Weeknd Hurry Up Tomorrow című hatodik stúdióalbuma megjelenése kapcsán készült mozi rendezője, Trey Edward Shults. Továbbá nem titok az sem, hogy a kanadai popsztár karrierje inspirálta a hamarosan a filmvászonra kerülő thrillert, melynek főszereplője egy idegösszeomlás szélén álló sztár, akit álmatlanság gyötör, és egy idegen nővel karöltve kezdi kibogozni saját létezésének legmélyebb lényegét.

Jenna Ortega pár év alatt Hollywood egyik legkeresettebb színéznőjévé vált (Fotó: AFP)

Jenna Ortega a Megszállottság című filmből merítkezett

A filmben a torontói születésű The Weeknd mellett Jenna Ortega és Barry Keoghan kapott fontos szerepet. A The Cut-nak adott interjúban Jenna Ortega elmondta, hogy a film egyik megrázó jelenete miatt szerette volna a szerepet, melyben a karaktere sírva omlik össze egy alagútban. A zenész és a rendező Andrzej Żuławski 1981-es kultfilmjét, a Megszállottság (Possession) egyik jelenetét használta inspirációul, melyben Isabelle Adjani karaktere filmtörténeti jelentőségű alakítást nyújt egy aluljáróban. The Weeknd szerint Jenna Ortega interpretációja gusztustalan és őszinte volt.

„Jenna olyan nyers alakítást nyújtott, hogy komolyan halálra rémített” – mondta a kanadai származású énekes, a rendező pedig így nyilatkozott:

A színésznő ezútal The Weeknd filmjében brillírozik (Fotó: AFP)

Úgy érzem, hogy olyan karaktert alkottunk, aki nem egészen ő [The Weeknd], de hű a lelkéhez, és ahhoz, ami lehetett volna belőle, ha a dolgok másképp alakulnak. Szerintem a karakterének szüksége van az önreflexióra. Egyfajta válaszúthoz érkezett az életben

– fejtette ki a rendező, Trey Edward Shults a The Cut-nak.

A főszerepet The Weeknd önmaga játssza, mellette többek között a Wednesday-jel és a Beetlejuice Beetlejuice című filmekkel sikeressé vált Jenna Ortegát és Barry Keoghant (Saltburn, A sziget szellemei) láthatjuk. A kanadai énekes nem először próbálja ki magát színészi szerepben: Sam Levinson The Idol című HBO sorozatában például Johnny Depp és Vanessa Paradis szerelemgyermeke, Lily-Rose Depp oldalán szerepelt. Az Éjszaka határán (Hurry Up Tomorrow) premierje 2025. május 15-én lesz a magyar mozikban.