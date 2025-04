A You sztárja örül, hogy vége a sorozatnak

A You most megjelent évada egyben a befejezése is Joe Goldberg történetének. A karakter megformálója, Penn Badgley örül, hogy végre valahára vége a nevével fémjelzett pszichothrillernek.

A You sorozat főszereplője, Penn Badgley őszintén beszélt érzéseiről a sorozat lezárásával kapcsolatban (Fotó: KGC-505 / Northfoto)

A You főszereplője örül a sorozat végének

A héten debütált a Netflix sikersorozatának ötödik, egyben utolsó évada. A Caroline Kepnes regényein alapuló vérfagyasztó sztori egy minden tekintetben karizmatikus, ám betegesen megszállott sorozatgyilkos, Joe Goldberg életét követi nyomon. A You a 2018-as megjelenése óta a Netflix egyik legnagyobb zászlóshajója. Azonban hiába a sikeráradat, a főszereplő, Penn Badgley örül annak, hogy véget ér a széria. Az egykori Gossip Girl sztár őszintén vallott a lezárással kapcsolatos érzéseiről a Guardiannak adott interjújában, amelyben elmondta, hogy itt volt az ideje, hogy elváljon karakterétől, akit sötét oldala ellenére is nagyon szerettek a rajongók:

Az, ahogy ez a sorozat játszadozik azzal a kérdéssel, hogy miként jutalmazzuk meg a rossz embereket, ma már nem olyan játékos kérdés, mint nyolc-tíz évvel ezelőtt. Ez most sokkal nagyobb téttel jár, és örülök, hogy nem fogunk tovább játszani vele. Emiatt nagyon örülök, hogy véget ért.

– nyilatkozta félig megkönnyebbülten a 38 éves színész.

Penn Badgley aggódik, hogy a nézők azonosítják őt a karakterével

A You főszereplője mindig is nagyon aggódott , hogy a nézőknek túlságosan is szimpatikus volt az amúgy negatív karaktere: Joe Goldberg egy sorozatgyilkost alakít, aki sorra végez a szerelmeivel, miután rájuk un. Penn Badgley szerint a nézők mindig is nagyon elnézőek voltak a figurájával szemben, és ez frusztrálta őt. Félt, hogy a rajongók elkezdik őt összemosni a megformált gyilkossal. Ezért úgy érezte, hogy éppen itt volt az ideje a lezárásnak. A sorozat vége a legtöbbek számára rejtély marad, de a You főszereplője utalt rá, hogy ez befejezése a „legjobb megoldás” Joe Goldberg számára.

A You szereplők közül Penn Badgley aggódott leginkább, hogy a nézők azonosítják őt a sorozatbeli karakterével (Fotó: Kristin Callahan)

A You utolsó évadát nagyon lehúzták a kritikusok

Annak ellenére, hogy a rajongók nagy reményeket fűztek az utolsó évadhoz, a kritikusok lesújtó kritikákkal illették. A tíz epizódot tartalmazó dráma három évvel az előző évad után veszi fel a fonalat, amikor is Joe Goldberg visszatér New Yorkba. A várt siker azonban eddig nem érkezett meg. Az előző négy széria sikerei után a The Guardian a folytatást az ötből csak két csillaggal értékelte, a befejezést pedig „sértő szemétnek” nevezte. Megjegyezték, hogy bár a történet „egykor elképesztően szórakoztató volt”, a finálé „annyira rossz, hogy az már sértő.” Továbbá nem nyűgözte le a The Telegraphot sem, ahol szintén hasonlóan értékelték a lezárást.