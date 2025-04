A You sztárja elárulta, küzdelem volt Blake Lively-vel randizni

A héten robbant be a Netflix sikersorozatának legújabb évada. A You ötödik szériája rengetege izgalmat tartogat a nézők számára, csakúgy, mint a főszereplő maga. Penn Badgley ugyanis lerántotta a leplet exéről, Blake Lively-ről és a múltbéli kapcsolatuk nehézségeiről.

A You főszereplője kemény kritikával illette Blake Lively-vel való románcát (Fotó: Matt Baron / BEImages / Northfoto)

Blake Lively-hez fűződő románca: valóság volt vagy fikció?

Penn Badgley és Blake Lively a Gossip Girl forgatása alatt melegedett össze. A két színész 3 évig volt együtt, 2007-2010 között, miközben karaktereik a sorozatban is egy párt alkottak. A You főszereplője a Call her Daddy podcast műsorában őszintén beszélt a színésznőhöz fűződő szerelméről és annak nehézségeiről. Bevallotta, hogy annyira összemosódott a karaktereik közötti világ a magánéletükkel, hogy egy igazi küzdelemként élte meg a kapcsolatukat. Nem tudta ugyanis elhatárolni a fikciót a valóságtól.

Kész küzdelem volt. Ami általában akkor szokott így történni, amikor hosszú ideig vagy egy szerepben.

Blake Lively Ryan Reynolds mellett vészeli át az új filmjéhez kapcsolódó zaklatási botrányt is (Fotó: Getty Images / hot magazin)

Penn Badgley valódi énje nem is létezett

A You sztárja ezalatt az idő alatt úgy érezte, hogy már nemcsak a rajongók keverték össze a valóságot a fikcióval, hanem már neki is teljesen összemosódtak a dolgok.

A sorozatbeli szereplőnek látnak, azon a néven szólítanak az utcán. És te magad is állandóan az a szereplő vagy a munkahelyeden.

– árulta el Penn Badgley, aki elismerte, hogy nem rendelkezett elég érzelmi érettséggel ahhoz, hogy tudja, miként különböztesse meg magát a karakterétől.

Úgy tűnt, hogy amit az emberek Danről gondoltak, azt gondolták rólam is.

Ez pedig nagyon megnehezítette a párkapcsolatát a színésznővel.

A Blake Lively botrány olaj a tűzre

A magyarul Te című sorozat sztárjának most sem lett könnyebb a kapcsolata Blake Lively-vel, ugyanis a színésznő jogi harcban van Badgley egyik jó barátjával, Justin Baldonival. Az ominózus botrány a „Velünk véget ér” című film premierje után robbant ki, amikor is a Ryan Reynolds felesége szexuális zaklatással vádolta meg kollégáját, utóbbi szerint mindez alaptalan rágalmazás volt. A 400 millió dolláros jogi csatározásuk több hónapja tart, és egyre többen lettek érintettek az ügyben, az egészből pedig egyre inkább Blake az, aki a legrosszabbul jöhet ki a végén.