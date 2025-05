20 éves Ridley Scott csonka mesterműve, amit csak a rendezői változat mentett meg feledés homályától

Felsorolni is fárasztó lenne, hány ikonikus műremeket köszönhetünk Ridley Scott-nak. Példának okáért olyan mozitörténeti mérföldkövek fektetett le a legendás angol direktor mint az Alien – A nyolcadik utas: a Halál, a Szárnyas fejvadász vagy a Gladiátor. Ám ezek mellett voltak nevezetes mellényúlásai is az Oscar-díjjal érdekes módon nem rendelkező rendezőnek, úgymint a G.I. Jane, az Exodus: Istenek és királyok vagy a Robin Hood. E közé a két kategória közé szorult be Scott filmográfiájának egyik legmegosztóbb darabja, a Mennyei királyság. A fiktív elemekkel tarkított történelmi filmet ugyan hiába pumpálták tele a kor nagy sztárjaival, Orlando Bloommal, Eva Greennel vagy Jeremy Ironsszal, a moziknál éppen csak nem bukott meg. Az pedig, hogy ma mégis megemlékezünk róla, csak annak köszönhető, hogy Scott gondolt egyet, kiadott egy bővített verziót, ami nemhogy megmentette a Mennyei királyságot, de több polccal feljebb is helyezte. Ennek okán pedig úgy éreztük, néhány kulisszatitokkal és érdekességgel mindenképp meg kell ünnepelnünk az egyik legkülönösebb sorsú középkori hősköltemény megjelenésének 20. évfordulóját.

A jó és a rossz Ridley Scott-filmek egyvelege a Mennyei királyság (Fotó: Entertainment Pictures)

Ridley Scott nem spórolt semmin

A Mennyei királyság egy igazi nagyszabású hollywoodi produkció. Erről tanúskodik az a tény is, hogy összesen 250 ezer dollárt költött a stúdió csak a zászlókra, melyekből összesen 1200 látható a filmben.

Harsány fanatikushorda

Noha a Trója miatt majdnem lemondott a mozi főszerepéről Orlando Bloom, mivel először nem akart egy újabb kosztümös történelmi műben munkát vállalni, az alkotók lehet megbánták, hogy az angol szívtipró mégis igent mondott. A két országban zajló forgatást ugyanis rendre fiatal rajongóhölgyek zavarták meg, akik a semmiből tűntek elő, és mindig őrült sikoltozásban törtek ki a szett közelében, mikor az űrhajóssá váló Katy Perry kedvese megjelent a kamerák előtt.

Orlando Bloomnak sűrű programterve volt a 2000-es évek első felében (Fotó: KPA/ Northfoto)

Liam Neeson és a könyve

A Godfrey lovagot eljátszó Liam Neeson hezitálás nélkül rábólintott a szerepre, azonban rögtön rájött, hogy semmit sem tud a középkorról. A Csupasz pisztoly-remake-ben nagyot villantó színészlegendát Paul L. Williams Útmutató komplett idiótáknak a keresztes háborúkról című könyve húzta ki a pácból.