Nem csak Bruce Willis mentette meg a világot: Sikerfilmek eltitkolt testvérei, melyeket rögtön elfelejtettünk

Egy bogár élete kontra Z, a hangya

1998-ban nemcsak a világ vége volt népszerű téma (erről majd később), hanem az ízeltlábúak is. Noha a hamarosan előzményfilmet kapó Rambo hőse, Sylvester Stallone és Woody Allen neveivel fémjelzett Z, a hangya korábban jelent meg, és felnőttesebb, szarkasztikusabb hangvétellel csábította a felnőtteket is moziba, az Egy bogár élete ezzel szemben színesebb, barátságosabb, klasszikusabb Pixar-mese lett. Bár mindkettő jól sikerült, hosszú távon a Toy Story-t, a Verdákat és A hihetetlen családot is megteremtő stúdió alkotása maradt az ismertebb és szeretettebb darab.

A Z, a hangya talán túltolta a felnőttes hangvételt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A tökéletes trükk kontra A mágus

A kétezres évek közepén divatos lett visszamenni abba a korba, mikor a színház már halott volt, de a mozi még meg sem született. 2006-ban ugyanis két, 19. századi illuzionistákról szóló film is bemutatásra került: A tökéletes trükk Christopher Nolan rendezésében izgalmasabb, sötétebb és összetettebb lett, és sztárszereplői (Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson) is sokat dobtak rajta. A mágus egy visszafogottabb, romantikusabb hangulatú történet Edward Nortonnal, nem is maradt meg annyira a nagyérdemű emlékezetében.

Bruce Willis-féle Armageddon kontra Deep Impact

1998 egyértelműen a világ vége éve volt, hiszen két film is bemutatta, hogyan próbáljuk megmenteni a Földet egy pusztító égitesttől. Az Armageddon a jelenleg a Skibi Toilet-filmen ügyködő Michael Bay-féle látványorgiája, a már hetedik X-ben járó Bruce Willisszel és Aerosmith-szel, hangosabb, pörgősebb és jóval sikeresebb lett, míg a Deep Impact, mely inkább a drámaibb és visszafogottabb megközelítést választotta. Ugyanarról szóltak, de más tempóval, és nem kérdés, melyik maradt fenn jobban a pop- és mémkultúrában.