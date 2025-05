„Sosem bocsátottam meg az anyámnak, hogy 13 évesen egy táskával tett utcára”

Végül az egy hét során fontos dolog történt: összebarátkoztam az édesapámmal. Néhány hónapon belül úgy döntöttem hogy végleg hozzáköltözöm. Édesanyám sosem bocsátotta ezt meg nekem, és nem is kért bocsánatot azért, amiért eldobott magától. A mai napig úgy viselkedik, mintha én árultam volna el őt, és én akartam volna őt elhagyni. Most újraházasodott, új családja van, és azt mondta, hogy fel akarja venni velem a kapcsolatot, és megbeszélni a múlt sérelmeit. Állítása szerint nem volt jó passzban, amikor az utcára tett és elzavart. Még az újdonsült férje is írt nekem egy üzenetet, hogy kegyetlen vagyok, amiért egy régi sérelmen lovagolok még 10 év után is. Az egész családom azt mondja, hogy engedjem el a múltat, de én nem tudom. Jogos a sérelmem, vagy nem dolgoztam fel a traumámat ?