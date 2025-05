Szoboszlai Dominik a budapesti éjszakában ünnepelt, nem akárki mellett tűnt fel

Vasárnap óta a bajnoki aranyérmet ünnepli Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar játékosa áprilisban írt történelmet, akkor dőlt el hivatalosan is, hogy ő lett a Premier League első magyar bajnoka. Vasárnap megérkezett a hab a tortára, az évzáró, Crystal Palace elleni bajnoki után magasba emelhette a trófeát, s végre megkapta az aranyérmét is. Azóta is ezt ünnepli.

Szoboszlai Dominik, Anglia első magyar bajnoka Fotó: Carl Recine

Szoboszlai még vasárnap este a csapattársakkal és a hozzátartozókkal egy liverpooli elegáns szállodában ünnepelt zártkörű bulin. Másnap a nyitott buszon folytatódott a parádé, a városban másfélmillió ember előtt tett meg 15 kilométert a csapat. Szoboszlai szerda éjszaka már Budapesten ünnepelt, egy kiszivárgott videó alapján a barátaival. A TikTok-on látható, hogy Szoboszlai liverpooli tortát is kap, valamint egy bajnoki serleget minden bizonnyal marcipánból.

Érdekesség, hogy a videót Enyedi Cintia töltötte fel, aki súlyos betegségből épült fel. A 24 éves lány szervezetét két éve gyilkos daganat támadta meg, kemoterápiás kezeléseken esett át. Noha nagyon szeretett volna a helyszínen szurkolni a válogatottnak és Szoboszlainak, az orvosok megtiltották neki, hogy tömegbe menjen.

"Szeretem a fiúkat, kiváltképpen Szoboszlai Dominikot, akivel egyszer sikerült egy meccs után lepacsiznom. Beszélgetésre nem volt lehetőség, de örülnék, ha egyszer eltölthetnék vele néhány percet"

- nyilatkozta akkor Cintia.

Szoboszlai mozgalmas napok előtt áll

Szoboszlai Dominik számára még egyáltalán nem ért véget a szezon. Május 31-én a márka arcaként a Red Bull Four 2 Score döntőjén lesz jelen a Bálnánál. Ezt követően a válogatott összetartás következik, június 6-án idehaza Svédország lesz az ellenfél, június 10-én pedig Azerbajdzsánban játszik Marco Rossi együttese.