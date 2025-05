Jennifer Lawrence másfél hónappal szülése után is bombaformában libbent be Cannes-ba – Galéria

A hétvégén bemutatták a cannes-i filmfesztiválon a Lynne Ramsay rendezésében, valamint Jennifer Lawrence és a Mickey 17-tel nagyot bukó Robert Pattinson főszereplésével érkező fekete komédiát, a Die, my love-ot. Ugyan a film minden bizonnyal elképesztő sikereknek néz elébe, erről tanúskodik a 6 percig tartó ováció is, melyben részesült a mozi, de Ramsay-alkotása önmagában csak másodhegedűs volt, mert mindenki arról beszélt, mennyire remekül fest a főhősnőt alakító Lawrence kisasszony. A többszörös díjnyertes szőke szépség 2022 után ismét gyermekáldásban részesült idén márciusban, és alig két hónappal második gyereke születését követően bombaformában hódította meg a Riviéra vörös szőnyegét.

Cannes 2025-ös fesztiváljának egyik nagy híre, hogy a Jennifer Lawrence-filmek listája végre bővült (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jennifer Lawrence nem viszi haza a munkát

A Die, my love vetítése előtti sajtóeseményen az Oscar-díjas színésznő, aki korábban többször is belebújt a vásznon az anyai szerepbe, arról beszélt, mekkora hatással volt karrierjére is a gyermekáldás:

A gyerekvállalás teljesen megváltoztatja az életed, hihetetlen és brutális. Mindenbe beleszólása van ennek. Abba, hogy hol és mikor dolgozom, vagy hogy dolgozom-e egyáltalán. A munkám ezer szállal kötődik az érzelmekhez, a gyermekeim pedig egy egész új világot nyitottak ki előttem.

– mondta színésznő, aki azt is hozzátette, ő nem az a fajta ember, aki hazavinné a munkáját.

A színésznő, aki a Die my love forgatását öt hónapos terhesen fejezte be a tavalyi évben, a márciusi szülés óta nem jelent meg nyilvánosság előtt, most azonban Cannes-ban megtört a jég és megmutatta, két gyerek után is töretlenül csinos tudott maradni, és az egész fesztivál körülötte forgott. A mozivásznakra idén visszatérő Jennifer Lawrence-ről készült felvételeket, melyek között található néhány, az elmúlt hetekben készült lesifotó is, a képre kattintva tekinthetik meg: