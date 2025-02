John Cena bearanyozta egy magyar kisfiú napját - videó

A hétvégén mindenki arról beszélt, hogy milyen látványos akciójeleneteket forgattak a Lánchídon. A hírek szerint Keanu Reeves stábja vette birtokába szombaton helikopterekkel a Lánchíd környékét. De arról is szólnak pletykák, hogy hamarosan Halle Berry is csatlakozik a Mátrix tetralógia sztárjához. Aztán vasárnap már az amerika WWE bajnokból lett filmsztár, John Cena akciózott a Duna legszebb hídjánál, ő már hetek óta Budapesten forgatja a Matchbox filmet. A Lánchíd körüli események vonzották a járőkelőket, ahol John Cena kaszkadőrét többen észrevették. Majd a dublőr után azonban magát a színészt is kiszúrták a rajongók.

John Cena Budapest belvárosában forgatja új filmjét, ennek köszönhetően pedig több rajongó is összefuthatott a színésszel (Fotó: Hahn Lionel/ABACA)

Egy rajongó azt is felvette ahogy John Cena egy nagyon kedves gesztussal kedveskedett egy magyar kisfiúnak. Egy TikTokra felkerült videóban látszik, hogy a hollywoodi filmsztár kezet fog egy, a forgatást néző, tömegben várakozó kisgyerekkel. A rövid felvételt egyébként a szerencsés kis legény nővére rögzítette, úgyhogy egészen biztosan nagy lehetett az öröm a családban az eset után. Sok fan lett volna még a fiúcska helyében, azonban a színésznek vissza kellett mennie, hogy folytassa a filmforgatást.

@borsonline John Cena kezett fogott legfiatalabb rajongójával! Budapesten forgatja John Cena a Matchbox című filmjét, február második hétvégéjén a Lánchídon vettek fel izgalmas jeleneteket. A rajongók elárasztották a Széchenyi teret, mindenki látni akarta a világsztárt. Cena forgatás közben pedig olyat tett amire senki nem számított: váratlanul odaszaladt egy kisfiúhoz, hogy személyesen üdvözölje. #bors #johncena #forgatas #budapest #lanchid #matchbox #hollywood ♬ eredeti hang – Bors - Bors

John Cena Budapesten forgat

Azt még biztosan nem lehet tudni, hogy milyen mozi forgatása miatt szállták meg a Lánchidat a helikopterek és a kaszkadőrök, azonban sokan a Matchbox filmre gyanakodnak. Ez a találgatás John Cena jelenlétével pedig egyre biztosabbá válik, mivel azt már korábban is lehetett tudni, hogy a színész fog játszani az autós játék mozgóképes adaptációjában.

John Cenaval azonban nemcsak a kisfiú találkozott testközelben, hanem Nagy Ő Virág is összefutott a volt pankrátorral Budapesten. Az egykoron Árpa Attila, majd Jákob Zoltán kegyeiért is harcba szálló híresség készített is egy rövid videót a nem mindennapi találka emlékére. Péntek Gyulai Virág egy cukrászdában futott össze a hollywoodi világsztárral, erre találkozásra pedig valószínű, hogy sokáig emlékezni fog.