Smink nélküli fotóval ünnepelt a 65 éves színésznő, mindenki ledöbbent

A háromszoros Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer, Golden Globe- és BAFTA-díjas színésznő április 29-én ünnepelte 65. születésnapját. Most azonban egész más miatt bonthatott pezsgőt, még ha csak képletesen is.

A színésznő már 65 éves Fotó: VALERIE MACON / AFP

Történt ugyanis, hogy a világsztár Insta-követőinek száma átlépte a 3 milliót. Ennek örömére megosztott magáról egy olyan fotót, amelyen smink nélkül látható – szúrta ki az Origo.

3 millió követő. Köszönöm mindenkinek, hogy velem tart itt

– írta a kép mellé Pfeiffer.

Rajongói egyébként nem is annyira a 3 milliós eredményen lepődtek meg, hanem azon, hogy a hétköznapokban, egy egyszerű pulcsiban, mindenféle filter, no meg smink nélkül is milyen jól néz ki a színésznő. Többen azt írták, nem is öregszik, mások egyszerűen gyönyörűnek vagy csodálatosnak bélyegezték, megint mások egy-egy macskanős giffel kommentálták a látottakat, megidézve Pfeiffer ikonikus 1992-es szerepét a Batman visszatérben. De hozzászólt az ugyancsak színésznő Holland Taylor is, felidézve, hogy anno ő játszhatta el Michelle édesanyját, amiért rendkívül hálás.