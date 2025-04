Ragyogj úgy, mint A Fehér Lótusz sztárjai: a világhírű stylist elárulta a színészek titkát

A fél világ tűkön ülve várja, hogyan végződik hétfőn a MAX sikersorozata, ami egy maraton, 90 perces fináléval készül. A Fehér Lótusz harmadik évada sokakat megosztott, sőt, ki is akasztott, ám egy dolog vitathatatlan: festői szépségű forgatási helyszíne és stílusos sztárjai inspirációt adtak nők és férfiak millióinak, hogyan készüljenek a lassan beköszönő nyárra, vagy egy kellemes tengerparti utazásra. A sorozat vezetőstylistja, Rebecca Hickey most elárulta, mi volt az a mindenki számára elérhető árú termék, amitől a ragyogtak a sztárok.

A Fehér Lótusz sztárjainak köszönhetjük a nyár legmenőbb trendjeit (Fotó: Fabio Lovino/HBO)

A Fehér Lótusz forgatásának legnagyobb ellensége a pára és a napsugárzás

A sorozat hét hónapos készítése alatt a széria sztárjainak sokszor kellett megküzdeni a nagyon erős páratartalommal, amitől sokkal püffedtebb, vizesebb a lesz a bőrük. Másképp is izzadnak a sokszor 40 fok feletti forgatási helyszíneken, és akkor még az égető, erős napsugárzásról nem is beszéltünk. Ez komoly kihívást jelentett a stylistnak, ám Rebecca Hickey végül megtalálta a tökéletes csodaszert, ami legyen szó thaiföldi páráról vagy egy forróbb napon a Margit-szigeten, bárki bőrét képes megóvni.

Mother Science Molecular Hero Serum a termék neve, ami például Aimee Lou Wood és Natasha Rothwell bőérvel is csodákat művelt. A stylistok kedvence, főleg ilyen egzotikus helyszíneken, ahol extrém környezeti körülményeknek van kitéve a sztárok bőre. Ez a tápláló szérum a rajongók kedvence mind a sminkesek, mind a bőrűkre komoly figyelmet fordítók körében. Könnyű formulájának köszönhetően kisimítja a finom vonalakat, és csökkenti a sötét foltok megjelenését az arcbőrön. A speciális szérumot a hiperpigmentáció, és az elszíneződések eltüntetésére is használják sokan, és már két hét alatt simább, világosabb bőrt hirdetnek.

Még a legszélsőségesebb körülmények között is ragyogtak a sorozat negyvenes sztárjai is (Fotó: MAX)

Saját márkát adott ki A Fehér Lótusz

A Marvelnek beintő Carrie Coon bőrével is csodákat tevő speciális, 89 dolláros – azaz körülbelül 35.000 forintos – csodaszérum mellett a sorozat készítője azt is elárulta, hol lehet megtalálni Aimee Lou Wood figurájának különleges leopárdmintás napszemüvegét. Ezért kicsit mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ugyanis a kiegészítő eredeti ára közel 500 dollár – azaz 200.000 forint hozzávetőlegesen – ám a sorozat sikerére való tekintettel most "potom" 280 dollárért megrendelhető. A MAX az awaytravel.com-al egy A Fehér Lótusz nevű bőrönd- és táskakollekciót is kiadott, ami limitált szériában elérhető, ezek darabjai 175 és 345 dollár – vagyis 70.000 és 145.000 forint – között mozognak.