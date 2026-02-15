Súlyos baleset: rosszul lett vezetés közben a Szeged legendája

A karambol után az egyik jármű felborult és szinte teljes szélességében elzárta az utat. A Szeged.hu információi szerint Vladan Matics rosszul lett vezetés közben, emiatt csapódott neki egy parkoló autónak.

Vladan Matics tavaly nyáron vette át a Pick Szeged utánpótlásának vezetését Fotó: Délmagyar-archív

Vladan Matics kórházba került

A rendőrök nem sokkal 10 óra előtt még teljes útlezárás mellett helyszíneltek. A baleset után közvetlenül a rendőrség és a mentők mellett a helyszínre érkeztek a tűzoltók is. A szemtanúk szerint a Pick Szeged utánpótlását vezető szakember, Vladan Matics a saját lábán szállt ki az autóból, viszont további vizsgálatokra kórházba szállították.

Vladan Matics 2001-ben, a Partizan Belgrád csapatától igazolt a Pick Szeged együtteséhez. Játékosként öt és fél évet töltött a szegedi klubnál, 2006-ban Magyar Kupa-győztes lett. 2007-ben edzőváltás történt a Pick Szegednél, ekkor Matics vette át a stafétabotot. Irányításával a klub rögtön megszerezte története második bajnoki címét, majd egy évvel később, 2008-ban a Magyar Kupát is bezsebelte az együttessel.