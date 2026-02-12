Aranyéremmel és gyémánttal távozott az olimpiai sportoló – szerelme a célvonalnál kérte meg kezét

Az olimpiai sportoló Breezy Johnson nemcsak aranyéremmel, de gyémánttal is gazdagodott az idei játékokon: szerelme megkérte a kezét.

Célvonalál kérték meg az olimpiai sportoló kezét Fotó: John Slater / GettyImages

Olimpiai sportoló kezét kérték meg a tömegben

A 30 éves Johnson öt napja vitte el az aranyérmet női lesiklásban. Most barátja, Connor Watkins kérte meg a kezét a nyilvánosság előtt, a versenyek célvonalánál.

Bár Breezy a mai napon bár elbukott a női szuperóriás-műlesiklásban, és nem tudta befejezni a versenyt, Watkins egy másik nyereménnyel a kezében várta őt a célvonalnál. A kék drágaköves gyűrűt egy fadobozba rejtette, amin egy Taylor Swift-idézet állt a The Alchemy című dalból.

Breezy könnyes szemekkel mondott igent az éljenző tömeg előtt. Párja később elmondta, hogy közel egy éve tervezi megkérni a sportoló kezét, és a pillanat az elképzeléseit is felülmúlta. A sportoló a maga részéről elismerte, hogy talán már említette Watkinsnak, hogy mindig is arról álmodozott, hogy az olimpián jegyezzék el.

A páros a nap hátralévő részében Cortinában, barátaikkal és családjukkal ünnepeli majd az eljegyzést, mielőtt Livignóba utaznának, ahol snowboard, mogul és férfi alpesi síversenyeket rendeznek, hogy megtekintsék a 2026-os olimpiát.

Johnsonnak nagy olimpiája volt: vasárnap aranyérmet nyert, miután ugyanazon a pályán elszenvedett balesete miatt nem indulhatott a 2022-es pekingi játékokon.

Nincs annál jobb, mint amikor jól megy az élet, és van kivel megosztani

- mondta. (People)