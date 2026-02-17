Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Mike Tysont újabb meccsen láthatjuk, az exvilágbajnokkal bunyózik

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 16:56 / FRISSÍTÉS: 2026. február 17. 17:01
Hiába vonult vissza, újabb meccset jelentett be minden idők egyik legjobb ökölvívója. Mike Tyson visszatér a ringbe.
Az egyetemes profi ökölvívás két korábbi klasszis amerikai képviselője, Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én ringbe száll egymás ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Mike Tyson
Mike Tyson újra ringbe lép Fotó: PG/Bauer-Griffin

Mike Tyson Mayweather ellen

Mérkőzésük hírét Tyson tette közzé saját X oldalán, közelebbi színhelyet azonban nem jelölt meg. Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és profi karrierjét 2017-ben fejezte be tökéletes mérleggel: 50 győzelemmel, vereség nélkül. Azóta időnként bemutató meccseken kötelek közé lépett, sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozókon.

Az 59 éves Tyson 2005-ben vonult vissza 50 győzelemmel és hét vereséggel a háta mögött, majd 19 esztendővel később visszatért a szorítóba a 27 éves, youtuberből lett bokszolóként ismertté vált amerikai Jake Paul ellen, akitől a nehézsúlyban rendezett nyolcmenetes meccsen pontozással kikapott.

 

