Mike Tysont újabb meccsen láthatjuk, az exvilágbajnokkal bunyózik

Az egyetemes profi ökölvívás két korábbi klasszis amerikai képviselője, Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én ringbe száll egymás ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
Mérkőzésük hírét Tyson tette közzé saját X oldalán, közelebbi színhelyet azonban nem jelölt meg. Az exvilágbajnokok közül Mayweather a fiatalabb, 48 éves, és profi karrierjét 2017-ben fejezte be tökéletes mérleggel: 50 győzelemmel, vereség nélkül. Azóta időnként bemutató meccseken kötelek közé lépett, sportszakmailag kevéssé értékelhető, viszont jelentős bevételeket hozó találkozókon.
Az 59 éves Tyson 2005-ben vonult vissza 50 győzelemmel és hét vereséggel a háta mögött, majd 19 esztendővel később visszatért a szorítóba a 27 éves, youtuberből lett bokszolóként ismertté vált amerikai Jake Paul ellen, akitől a nehézsúlyban rendezett nyolcmenetes meccsen pontozással kikapott.
