A horgászat Forma–1-e a kajakos peca

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban a kajakos pergetőhorgászat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a tavalyi évben már országos bajnokságot is rendeztek ebben a szakágban.

Kalauz Zoltán káprázatos csukákat fog kajakból / Fotó: kajakpeca.hu

Költséges

– Azon dolgozunk, hogy minél népszerűbb legyen Magyarországon. Ehhez időre és pénzre van szükség, hiszen

ez egy technikai sportág, vagyis nem olcsó. Egy versenyzésre megfelelően felszerelt kajak ára több millió forint, ehhez még hozzájönnek azok az elektronikák, amiket a csónakos versenyzők is használnak. Például egy szonár ára is több millió forint.

Úgy gondolom, ez az akadálya annak, hogy még nem robbant be igazán ez a szakág. De bizakodom, mert azt látom, egyre többen nyitnak a kajakos horgászat felé – mondta a Borsnak Kalauz Zoltán.

Cél a vb-cím

A versenyhorgász kiemelte: célja, hogy világbajnoki címet szerezzen ebben a szakágban.

Rendszeresen tart bemutatót a FeHoVán / Fotó: Gigor Csaba

– Szeptember közepén Olaszországban lesz a világbajnokság, ahol én is indulok. Remélem, minél jobb eredménnyel zárok – tette hozzá Kalauz Zoltán, aki arról is szót ejtett, hogy állnak a magyar versenyzők a nemzetközi szinthez képest. – A technikai felszereltségben, kajakválasztékban eléggé le vagyunk maradva, ennek pedig a legfőbb oka az anyagiak.

Kell az ember

Mivel technikai sportágról beszélünk, adódik a kérdés, mennyit számít a versenyző, és mennyit a felszerelés. A Forma–1-ben dolgozó James Allison, a Ferrari korábbi technikai igazgatója, aki jelenleg a Mercedes csapatánál tölti be ugyanezt a pozíciót, néhány évvel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy mindössze 20 százalék múlik a pilótán, a többi pedig az autón.

Az első országos bajnokságot rendezték meg tavaly ebben a szakágban / Fotó: MOHOSZ

Nálunk sokkal többet számít az emberi tényező. Itt horgászni kell, halat fogni, csalit, technikát kell választani, olvasni a vizet, ennek alapján pedig stratégiát felállítani.

Úgy gondolom, a kajak kevésbé lényeges, de a technikára szükség van. Ahhoz, hogy én feltérképezzek egy vizet, szükségem van egy megfelelő szonárra, egy olyan kajakra, ami lábbal hajtható, mert ha evezek, akkor nincs a kezemben a horgászbot – zárta Kalauz Zoltán, aki nem tartja kizártnak, hogy a jövőben akár világbajnokságot rendez Magyarország ebben a szakágban.