Most kaptuk: megsérült a magyar kézilabdázó, hetekre kényszerül pihenőre

Sérülés miatt néhány hétig nem léphet pályára az Esztergom kézilabdacsapatának kapusa, Herczeg Lili.

Megsérült az esztergomi kézis, Herczeg Lili / Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A MOL Esztergom csütörtökön a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Dunaújváros ellen 53-15-re megnyert szerdai bajnoki második félidejében sérült meg a hálóőr, aki tavaly már volt kerettag a magyar válogatottban.

A bejegyzés kitért rá, hogy az orvosi vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, így a játékos az egészségügyi stáb irányításával megkezdte a rehabilitációt és "várhatóan néhány hét múlva újra pályára léphet".

A királyvárosi együttes európai kupaújoncként már negyeddöntőbe jutott az Európa Liga csoportköréből és a hétvégi záróforduló eredményeitől függetlenül csoportelső. Az NB I-ben a negyedik helyen áll, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a címvédő Ferencvárossal találkozik március 12-én.

