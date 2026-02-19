Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Most kaptuk: megsérült a magyar kézilabdázó, hetekre kényszerül pihenőre

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 18:24
Sérülés miatt néhány hétig nem léphet pályára az Esztergom kézilabdacsapatának kapusa. Herczeg Lilinek pihenésre van szüksége.
Sérülés miatt néhány hétig nem léphet pályára az Esztergom kézilabdacsapatának kapusa, Herczeg Lili.

Megsérült az esztergomi kézis, Herczeg Lili
Megsérült az esztergomi kézis, Herczeg Lili / Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A MOL Esztergom csütörtökön a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Dunaújváros ellen 53-15-re megnyert szerdai bajnoki második félidejében sérült meg a hálóőr, aki tavaly már volt kerettag a magyar válogatottban. 

A bejegyzés kitért rá, hogy az orvosi vizsgálatok nem állapítottak meg súlyos sérülést, így a játékos az egészségügyi stáb irányításával megkezdte a rehabilitációt és "várhatóan néhány hét múlva újra pályára léphet".

A királyvárosi együttes európai kupaújoncként már negyeddöntőbe jutott az Európa Liga csoportköréből és a hétvégi záróforduló eredményeitől függetlenül csoportelső. Az NB I-ben a negyedik helyen áll, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a címvédő Ferencvárossal találkozik március 12-én.

Íme Herczeg Liliről a közlemény

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
