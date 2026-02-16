Ezt a csatát nem tudta megnyerni, meghalt Gál János

Hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után, 75 éves korában meghalt Gál János, a Ganz MÁVAG egykori, Magyar Kupa-győztes válogatott kosárlabdázója.

Gál Jánosnak segítséget kértek halála előtt

Fotó: 123RF

Gál Jánosnak segítséget kértek halála előtt

Gál János több problémával is küzdött, karácsony előtt gyűjtés is indult számára a Kosarasok klubja nevű Facebook-csoportban.

„Gál Jani, a Ganz Mávag és a magyar férfiválogatott korábbi klasszisa, láb- és csípőfájdalmai miatt hosszabb ideje erősen korlátozott a mozgásában, eddig kórházban kezelték, jelenleg pedig idősotthonban él Győrben, most ott kezelik... Családja, a különböző okokból szintén, nem könnyű élethelyzetben lévő, két családanya lánya próbálja segíteni." - írták akkor, és bár sikeres volt az összefogás, sajnos ennél is súlyosabb problémákkal küzdött, írja a Blikk.