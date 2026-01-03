"Nem mi vagyunk a világ legjobbjai" - Kiss Gergő nem kertelt a válogatott kapcsán

A magyar férfi vízilabda-válogatott december 17-én Szegeden 14-13-ra alulmaradt a horvátokkal szemben, majd 29-én a rotterdami tornán tovább nőtt az olló (13-7-es fiaskó), ami érthetően Kiss Gergő tetszését sem nyerte el. Kellemetlen kisiklások, ráadásul a január 15-én Belgrádban kezdődő Eb-n két fő riválisunk, Franciaország és Montenegró is vérszemet kaphatott.

Kiss Gergő a fiatalításnak tulajdonítja a gyengébb eredményeket / Fotó: Dömötör Csaba

Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy fiatalít, hiszen közeledik 2028, a Los Angeles-i olimpia

- nyilatkozta a betlik kapcsán a háromszoros olimpiai aranyérmes.

Kiss Gergő: 13 emberelőny kimaradt

A pólós legenda ugyanakkor emlékeztetett rá, a rotterdami négyes tornán a hollandok is megverték Horvátországot, ami szintén világszenzáció a javából.

Igaz, a Hollandiában elért harmadik helyezésünk sem a megszokott eredmény, de Varga Zsolt rendre bevállalja az esetleges kudarcokat, viszont kitartóan építgeti együttesét. Az persze valóban szemet szúr, hogy a 29-i meccsen összességében 13 emberelőnyös helyzetünket elpuskáztuk. Ez sok. Sőt: rengeteg! Egyelőre nem mi vagyunk a világ legjobbjai, de abban reménykedem, hogy az Eb-n a csapatkeresés közben megleljük a jó formát...

– fejezte ki hitét olimpiai bajnokunk.