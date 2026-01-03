"Nem mi vagyunk a világ legjobbjai" - Kiss Gergő nem kertelt a válogatott kapcsán

A magyar férfi vízilabda-válogatott december 17-én Szegeden 14-13-ra alulmaradt a horvátokkal szemben, majd 29-én a rotterdami tornán tovább nőtt az olló (13-7-es fiaskó), ami érthetően Kiss Gergő tetszését sem nyerte el. Kellemetlen kisiklások, ráadásul a január 15-én Belgrádban kezdődő Eb-n két fő riválisunk, Franciaország és Montenegró is vérszemet kaphatott.
Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy fiatalít, hiszen közeledik 2028, a Los Angeles-i olimpia
- nyilatkozta a betlik kapcsán a háromszoros olimpiai aranyérmes.
A pólós legenda ugyanakkor emlékeztetett rá, a rotterdami négyes tornán a hollandok is megverték Horvátországot, ami szintén világszenzáció a javából.
Igaz, a Hollandiában elért harmadik helyezésünk sem a megszokott eredmény, de Varga Zsolt rendre bevállalja az esetleges kudarcokat, viszont kitartóan építgeti együttesét. Az persze valóban szemet szúr, hogy a 29-i meccsen összességében 13 emberelőnyös helyzetünket elpuskáztuk. Ez sok. Sőt: rengeteg! Egyelőre nem mi vagyunk a világ legjobbjai, de abban reménykedem, hogy az Eb-n a csapatkeresés közben megleljük a jó formát...
– fejezte ki hitét olimpiai bajnokunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.