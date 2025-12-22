Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fantasztikus hír érkezett: másodszor is apuka lesz az olimpiai aranyérmes kajakos

Tótka Sándor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 09:40
gólyahírbejelentés
A közösségi oldalán osztotta meg a hírt. Tótka Sándor felesége, Ágnes, a második gyermekükkel várandós.
Örömhírrel jelentkezett a közösségi oldalán Tótka Sándor. Az olimpiai aranyérmes kajakos egy fotó kíséretében számolt be arról, hogy a felesége, Ágnes jelenleg a második gyermekükkel várandós.

Tótka Sándor
Második gyermeküket várja Tótka Sándor és felesége / Fotó: Dömötör Csaba

Másodszor is apa lesz Tótka Sándor

Mi négyen

- jegyezte meg a képet tartalmazó Instagram-posztban a kajakos, amelyen a feleségével és a kisfiukkal, a hároméves Levivel mosolyognak a kamerába.

Laza évet tartott az idén az olimpiai bajnok

Tótka Sándor az idén "könnyebb esztendőt" tartott, tudniillik a végcélja az, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián párosban vagy négyesben bajnok legyen. Egyes hajóban azért nem tervez rajtot, mert 1000 méteren Kopasz Bálint, illetve Varga Ádám idehaza verhetetlen. 

Kíváncsi vagyok arra, hogy az idei világversenyeken a magyar kettesek és négyesek mire viszik, aztán 2026-ban harcba szállok a csapathajós helyemért

 - mondta el korábban Tótka Sándor.

 

