Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már az éremben gondolkodik a vb-n, Simon Petra határozott utasítást adott a kéziseknek

Simon Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 14:20
női kézilabda vbmagyar válogatott
Hibátlan teljesítménnyel, négyből négy győzelemmel áll a magyar női válogatott a kézilabda vb-n. Simon Petra, a magyar csapat irányítója azonban veszélyt érez a japánok ellen.

Továbbra is hibátlan mérleggel áll a magyar női kézilabda-válogatott a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. Golovin Vlagyimir együttese Szenegál, Irán és Svájc legyőzése után, a középdöntőben Romániát verték 34-29-re. A magyar csapat következő ellenfele az a Japán lesz, amelynek még matematikailag van esélye a továbbjutásra. Simon Petra szerint, a japánok más játékot játszanak, mint amihez hozzá vannak szokva és ez nagy veszély is lehet a válogatott számára. 

Simon Petra magabiztos, és tudja mi az ellenszer a japánok ellen
Simon Petra magabiztos, és tudja mi az ellenszer a japánok ellen Fotó: Szigetváry Zsolt

Magyarországnak egyetlen pontra van szüksége, azaz elég egy döntetlen a japán válogatott ellen és Golovin Vlagyimir együttese ott lesz a legjobb nyolc között.

Simon Petra: Minden meccset meg kell nyerni

Minden mérkőzést meg kell nyerni, nem számolgatunk. Nem azon gondolkodunk, hogyan juthatunk tovább vagy hogyan nem. A célunk, hogy először a legjobb nyolc, majd a legjobb négy közé kerülhessünk.

 - mondta a Fradi fiatal irányítója a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette, nagy veszélyt jelenthetnek a japánok a magyarokra. 

"A következő ellenfeleink, a japánok egy nagyon más kézilabda-kultúrát képviselnek, ami nagyon veszélyes lehet számunkra. Fel kell készülnünk minden egyes játékukra."

Nyilván nehéz lesz, de ha ugyanolyan erősek, szervezettek tudunk maradni hátul, mint a románok ellen, akkor remélem, nem lesz probléma. Erre a meccsre is ugyanolyan alaposan készülünk, mint a többire. Nem szabad kiadnunk a kezünkből azt a két pontot. Bízom benne, hogy erősek leszünk a következő találkozókon is

- zárta gondolatait Simon Petra. 

Japán következik a kézilabda vb-n

A magyar nő kézilabda-válogatott száz százalékos mérleggel áll a kézilabda-vb-n, pénteken (18:00, Tv: M4 Sport+) pedig Japán-Magyarország találkozót rendeznek.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok?

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu