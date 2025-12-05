Már az éremben gondolkodik a vb-n, Simon Petra határozott utasítást adott a kéziseknek

Továbbra is hibátlan mérleggel áll a magyar női kézilabda-válogatott a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. Golovin Vlagyimir együttese Szenegál, Irán és Svájc legyőzése után, a középdöntőben Romániát verték 34-29-re. A magyar csapat következő ellenfele az a Japán lesz, amelynek még matematikailag van esélye a továbbjutásra. Simon Petra szerint, a japánok más játékot játszanak, mint amihez hozzá vannak szokva és ez nagy veszély is lehet a válogatott számára.

Simon Petra magabiztos, és tudja mi az ellenszer a japánok ellen Fotó: Szigetváry Zsolt

Magyarországnak egyetlen pontra van szüksége, azaz elég egy döntetlen a japán válogatott ellen és Golovin Vlagyimir együttese ott lesz a legjobb nyolc között.

Simon Petra: Minden meccset meg kell nyerni

Minden mérkőzést meg kell nyerni, nem számolgatunk. Nem azon gondolkodunk, hogyan juthatunk tovább vagy hogyan nem. A célunk, hogy először a legjobb nyolc, majd a legjobb négy közé kerülhessünk.

- mondta a Fradi fiatal irányítója a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette, nagy veszélyt jelenthetnek a japánok a magyarokra.

"A következő ellenfeleink, a japánok egy nagyon más kézilabda-kultúrát képviselnek, ami nagyon veszélyes lehet számunkra. Fel kell készülnünk minden egyes játékukra."

Nyilván nehéz lesz, de ha ugyanolyan erősek, szervezettek tudunk maradni hátul, mint a románok ellen, akkor remélem, nem lesz probléma. Erre a meccsre is ugyanolyan alaposan készülünk, mint a többire. Nem szabad kiadnunk a kezünkből azt a két pontot. Bízom benne, hogy erősek leszünk a következő találkozókon is

- zárta gondolatait Simon Petra.

Japán következik a kézilabda vb-n

A magyar nő kézilabda-válogatott száz százalékos mérleggel áll a kézilabda-vb-n, pénteken (18:00, Tv: M4 Sport+) pedig Japán-Magyarország találkozót rendeznek.