Már az éremben gondolkodik a vb-n, Simon Petra határozott utasítást adott a kéziseknek

Továbbra is hibátlan mérleggel áll a magyar női kézilabda-válogatott a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. Golovin Vlagyimir együttese Szenegál, Irán és Svájc legyőzése után, a középdöntőben Romániát verték 34-29-re. A magyar csapat következő ellenfele az a Japán lesz, amelynek még matematikailag van esélye a továbbjutásra. Simon Petra szerint, a japánok más játékot játszanak, mint amihez hozzá vannak szokva és ez nagy veszély is lehet a válogatott számára.
Magyarországnak egyetlen pontra van szüksége, azaz elég egy döntetlen a japán válogatott ellen és Golovin Vlagyimir együttese ott lesz a legjobb nyolc között.
Minden mérkőzést meg kell nyerni, nem számolgatunk. Nem azon gondolkodunk, hogyan juthatunk tovább vagy hogyan nem. A célunk, hogy először a legjobb nyolc, majd a legjobb négy közé kerülhessünk.
- mondta a Fradi fiatal irányítója a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette, nagy veszélyt jelenthetnek a japánok a magyarokra.
"A következő ellenfeleink, a japánok egy nagyon más kézilabda-kultúrát képviselnek, ami nagyon veszélyes lehet számunkra. Fel kell készülnünk minden egyes játékukra."
Nyilván nehéz lesz, de ha ugyanolyan erősek, szervezettek tudunk maradni hátul, mint a románok ellen, akkor remélem, nem lesz probléma. Erre a meccsre is ugyanolyan alaposan készülünk, mint a többire. Nem szabad kiadnunk a kezünkből azt a két pontot. Bízom benne, hogy erősek leszünk a következő találkozókon is
- zárta gondolatait Simon Petra.
A magyar nő kézilabda-válogatott száz százalékos mérleggel áll a kézilabda-vb-n, pénteken (18:00, Tv: M4 Sport+) pedig Japán-Magyarország találkozót rendeznek.
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.