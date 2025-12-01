Koncz Attila hátrányos helyzetű gyerekeknek tart ingyenes edzést

Az Advent hagyományosan a várakozás, a szeretet és a jótékonyság időszaka. Idén azonban nemcsak a gyertyák és a fények hozzák el a meghitt ünnepi hangulatot, hanem egy különleges kezdeményezés is: Koncz Attila K1 Európa-bajnok ingyenes edzést tart hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy azok is átélhessék a sport erejét és közösségi élményét, akiknek erre év közben kevés lehetőségük adódik.
Az első alkalom december 7-én, vasárnap, Miskolcon, az M1 Fitness edzőteremben valósul meg, ahol Attila saját idejét, energiáját és szakértelmét adja oda a gyerekeknek – teljesen ingyen.
Koncz Attila nemcsak a ringben bizonyította már számtalanszor, hogy kivételes tehetség és kitartó harcos. Pályafutásának legnagyobb eredményei között szerepel:
Attila azonban most nem a saját sikereiről szeretne beszélni, hanem arról, hogyan tud segíteni.
Két mondatban foglalta össze a legfontosabbat:
„Szívemen viselem a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát. Ahol és amikor csak tudok, segítek.”
Az ünnepi időszak nemcsak az ajándékokról és a csillogásról szól. Advent arról is beszél, hogy:
Attila pontosan ezt teszi: a sportot adja ajándékba.
Koncz Attila hitvallása szerint a sport nem luxus, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy egy gyerek:
Az ingyenes edzés célja az, hogy a gyerekek azzal a különleges érzéssel mehessenek haza: „Igen, én is képes vagyok. Én is számítok.”
A helyszín: M1 Fitness, Miskolc
Időpont: december 7., vasárnap
Az edzésen a gyerekek teljesen díjmentesen vehetnek részt.
Felszerelést nem kell hozniuk, elég a lelkesedés, Attila pedig gondoskodik minden másról.
A foglalkozás nemcsak fizikailag lesz élmény, hanem lelkileg is. Attila közvetlen, kedves, figyelmes – és minden gyerekhez megtalálja az utat.
Koncz Attila nem először fordítja figyelmét a rászoruló fiatalok felé. De most, az ünnepi időszakban még különlegesebb jelentősége van annak, amit tesz: időt ad, figyelmet ad, lehetőséget ad.
És mindezt úgy, hogy közben saját példájával mutatja meg: a sport felemel, összeköt és megváltoztat.
Ez az Advent nemcsak a fények miatt lesz különleges, hanem azért is, mert egy Európa-bajnok abban segít a gyerekeknek, ahol a legnagyobb ereje van: a sportban.
