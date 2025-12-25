Frontálisan karambolozott a magyar válogatott kapitánya, kórházban tölti a karácsonyt

Sokkoló hírt közölt Facebook-oldalán a Magyar Tenisz Szövetség: szerdán súlyos utóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél.
A Davis-kupában az amerikaiak elleni sporttörténeti összecsapásra (február 7-8., Tatabánya) készülő magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya autójával önhibáján kívül frontálisan karambolozott egy másik gépjárművel.
"Kórházban tölti a karácsonyt a Davis-kupa kapitány.
Bardóczky Kornél szerda este szenvedett súlyos autóbalesetet Szadán. Szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött. A kiérkező mentők és tűzoltók szerint
csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia
– olvasható a szövetség bejegyzésében.
