Berki Krisztián nem akárkivel kapott hatalmas elismerést

Berki Krisztián halhatatlan lett – szó szerint. A magyar tornasport ikonja, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok lólengéskirály most már hivatalosan is belépett a halhatatlanok közé, mégpedig egy olyan jelenetben, amit Hollywood is megirigyelne: mester és tanítványa egyszerre kapta meg az öröklét díszoklevelét.

Berki Krisztián edzőjével, Kovács Istvánnal (balra) / Fotó: Freschli József/MATSZ

A Benczúr Ház ünnepsége úgy indult, mint egy klasszikus gála, de gyorsan kiderült: itt ma más energia lengi be a termet. Berki biztos kézzel, laza eleganciával érkezett – ahogy egy lólengés-legenda teszi, aki túl van már a döntőkön, de azért a reflektorfényt sem unja. Az olimpiai bajnok egyetlen mondattal jelezte, mekkora az összhang közte és edzője, Kovács István között.

Én megtanultam kovácsul, a Kovács megtanult berkiül

– mondta a sajátos humorával, amitől a terem egyszerre olvadt el és nevetett. Ennyi év után is kiderült: ez az ember nemcsak a szeren volt zseni, hanem a történetmesélésben is.

Berki Krisztián évtizedekig dolgozott edzőjével

A pillanat súlya azonban még így is betalált: kevesen mondhatják el magukról, hogy egyszerre kapnak halhatatlan címet azzal az emberrel, aki két évtizeden át csiszolta őket világsztárrá. Berki Krisztián és Kovács István – a magyar torna legikonikusabb párosa – együtt lépett be a halhatatlanok közé.

És bár sok nagy név kapott még elismerést, az este igazi sztárja egyértelmű volt: Berki Krisztián, aki nemcsak a lólengésből csinált művészetet, hanem most már hivatalosan is a magyar sport örök legendái közé tartozik.