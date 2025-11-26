Berki Krisztián nem akárkivel kapott hatalmas elismerést

Berki Krisztián halhatatlan lett – szó szerint. A magyar tornasport ikonja, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok lólengéskirály most már hivatalosan is belépett a halhatatlanok közé, mégpedig egy olyan jelenetben, amit Hollywood is megirigyelne: mester és tanítványa egyszerre kapta meg az öröklét díszoklevelét.
A Benczúr Ház ünnepsége úgy indult, mint egy klasszikus gála, de gyorsan kiderült: itt ma más energia lengi be a termet. Berki biztos kézzel, laza eleganciával érkezett – ahogy egy lólengés-legenda teszi, aki túl van már a döntőkön, de azért a reflektorfényt sem unja. Az olimpiai bajnok egyetlen mondattal jelezte, mekkora az összhang közte és edzője, Kovács István között.
Én megtanultam kovácsul, a Kovács megtanult berkiül
– mondta a sajátos humorával, amitől a terem egyszerre olvadt el és nevetett. Ennyi év után is kiderült: ez az ember nemcsak a szeren volt zseni, hanem a történetmesélésben is.
A pillanat súlya azonban még így is betalált: kevesen mondhatják el magukról, hogy egyszerre kapnak halhatatlan címet azzal az emberrel, aki két évtizeden át csiszolta őket világsztárrá. Berki Krisztián és Kovács István – a magyar torna legikonikusabb párosa – együtt lépett be a halhatatlanok közé.
És bár sok nagy név kapott még elismerést, az este igazi sztárja egyértelmű volt: Berki Krisztián, aki nemcsak a lólengésből csinált művészetet, hanem most már hivatalosan is a magyar sport örök legendái közé tartozik.
