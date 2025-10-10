Kerkez Milossal pecázna a brit sztárfocista

Bevette a franciaországi és a brit halastavakat a korábbi angol válogatott focista, Bobby Zamora és az ismert tévés horgász, Ali Hamidi, akik legújabb sorozatukban több újdonságot is bevetettek, hogy minél eredményesebben tudják a pontyokat horogra csalni.
A duóhoz csatlakozott a francia búvár, Luc Boerrigter, aki víz alatt rögzít felvételeket, hogy kiderüljön, mi igazság és mi mítosz azokból az eseményekből, amik pontyhorgászat közben a víz alatt zajlanak.
– Rendkívül látványos, ahogy élőben látod, hogy a csalit felveszi a ponty. Ebből rengeteg dolgot le lehet szűrni, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy jóval nehezebb így horgászni. A nagy testű halak okosak, a technikát viszont csak úgy tudod megoldani, hogy bekábelezed a vizet, és megvilágítod a szereléket, hogy a felvétel tökéletes legyen, ezt pedig kiszúrják. Sosem gondoltam volna, hogy ekkora kihívást jelent így horgászni – mondta a Borsnak Ali Hamidi, aki azt is elárulta, mekkora volt a legnagyobb hal, amit forgatás közben tudott fogni. – Sikerült megdöntenem az eddigi rekordomat, amit víz alatti kamera segítségével fogtam. A ponty súlya körülbelül 22 kiló volt.
A nagy horgászkaland – víz alatt című dokumentumsorozat október 18-ától szombatonként 20 órától látható a Viasat Explore csatornán.
A brit sztárhorgász azt is elárulta lapunknak, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövőre Magyarországra látogat.
A világ öt legjobb horgászhelye közé sorolom a Balatont.
A szívemhez nagyon közel áll, hiszen itt csaltam horogra az első kapitális pontyomat. Jövőre azonban nem a magyar tengerre, hanem annak közelébe, az Euro Aqua horgásztóra látogatok el. Ez a hely arról ismert, hogy itt fogták ki a világrekorder pontyot. Még nem merem biztosan kijelenteni, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2026-ban Magyarországra látogatok – tette hozzá Ali Hamidi.
Bobby Zamora ezzel kapcsolatban elmondta, ő még sosem horgászott hazánkban, de szívesen ellátogatna ide, hiszen már sokszor hallott arról, hogy a magyar vizekben mekkora halak élnek.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen egy magyar tavon pecázni. Ha időm engedi, szívesen felfedeznék egy ottani helyet
– fogalmazott a Borsnak a Tottenham, a West Ham és a Fulham korábbi csatára.
Ali Hamidi nemcsak a pontyokért, hanem a Liverpool focicsapatáért is rajong. A bajnoki címvédő együttesben futballozik három magyar: Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Kerkez Milos is. Utóbbi ráadásul szenvedélyes pecás.
– Ezt nem is tudtam. Imádom Milos játékát, valódi tűz van benne, amikor pályára lép. Látszik a magyar virtus – mondta az ismert horgász, aki hozzátette: az egyetlen liverpooli, akiről tudja, hogy horgászik, a jelenleg az AS Románál kölcsönben lévő görög Konsztandínosz Cimíkasz. – Korábban szó volt arról, hogy elmegyek a teljes kerettel egy horgászatra, de végül nem lett belőle semmi. Viszont szívesen pecáznék Kerkezzel, ha valóban szeret horgászni.
Bobby Zamora ennél is továbbment.
Én sem tudtam, hogy Milos szeret horgászni. Ali, hívjuk fel, és menjünk el vele egy angliai tóra! Ha lesz egy szabadnapja, akkor mutassuk meg neki, milyen remek vizek vannak itt is! Fantasztikus lenne
– zárta Zamora.
