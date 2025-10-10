Kerkez Milossal pecázna a brit sztárfocista

Bevette a franciaországi és a brit halastavakat a korábbi angol válogatott focista, Bobby Zamora és az ismert tévés horgász, Ali Hamidi, akik legújabb sorozatukban több újdonságot is bevetettek, hogy minél eredményesebben tudják a pontyokat horogra csalni.

Nehezebb feladat

A duóhoz csatlakozott a francia búvár, Luc Boerrigter, aki víz alatt rögzít felvételeket, hogy kiderüljön, mi igazság és mi mítosz azokból az eseményekből, amik pontyhorgászat közben a víz alatt zajlanak.

Ali Hamidinak egy 22 kilós ponty volt a csúcsa

– Rendkívül látványos, ahogy élőben látod, hogy a csalit felveszi a ponty. Ebből rengeteg dolgot le lehet szűrni, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy jóval nehezebb így horgászni. A nagy testű halak okosak, a technikát viszont csak úgy tudod megoldani, hogy bekábelezed a vizet, és megvilágítod a szereléket, hogy a felvétel tökéletes legyen, ezt pedig kiszúrják. Sosem gondoltam volna, hogy ekkora kihívást jelent így horgászni – mondta a Borsnak Ali Hamidi, aki azt is elárulta, mekkora volt a legnagyobb hal, amit forgatás közben tudott fogni. – Sikerült megdöntenem az eddigi rekordomat, amit víz alatti kamera segítségével fogtam. A ponty súlya körülbelül 22 kiló volt.

A nagy horgászkaland – víz alatt című dokumentumsorozat október 18-ától szombatonként 20 órától látható a Viasat Explore csatornán.

Rajong a Balatonért

A brit sztárhorgász azt is elárulta lapunknak, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövőre Magyarországra látogat.

A világ öt legjobb horgászhelye közé sorolom a Balatont.

A szívemhez nagyon közel áll, hiszen itt csaltam horogra az első kapitális pontyomat. Jövőre azonban nem a magyar tengerre, hanem annak közelébe, az Euro Aqua horgásztóra látogatok el. Ez a hely arról ismert, hogy itt fogták ki a világrekorder pontyot. Még nem merem biztosan kijelenteni, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2026-ban Magyarországra látogatok – tette hozzá Ali Hamidi.

Bobby Zamora többek közt a Tottenhamben, a West Hamben és a Fulhamben is megfordult

Bobby Zamora ezzel kapcsolatban elmondta, ő még sosem horgászott hazánkban, de szívesen ellátogatna ide, hiszen már sokszor hallott arról, hogy a magyar vizekben mekkora halak élnek.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen egy magyar tavon pecázni. Ha időm engedi, szívesen felfedeznék egy ottani helyet

– fogalmazott a Borsnak a Tottenham, a West Ham és a Fulham korábbi csatára.