Titokzatos betegség támadta meg a világbajnok sportolót, még az orvosok is tanácstalanok

A sznúkervilág egyik legnagyobb csillaga, Luca Brecel betegsége miatt kénytelen volt az idei szezon nagy részét kihagyni, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza teljes erőbedobással. A 30 éves belga világbajnok elárulta, hogy folyamatosan fáradtság gyötri, ami nemcsak edzéseit, hanem mindennapi életét is befolyásolja. A bizonytalanság nemcsak a karrierjére vet árnyékot, hanem komoly aggodalmat is kelt rajongói körében, hiszen a sportoló éppen pályafutása csúcsán küzd meg egy mindeddig felderítetlen betegséggel.

Luca Brecel betegsége miatt kénytelen volt az idei szezon nagy részét kihagyni, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza Fotó: Tai Chengzhe

Nem mentális gondokról van szó, fejben jól érzem magam, boldog vagyok. Ez valami fizikai dolog, amit senki nem ért. Legalább tizennyolcszor voltam orvosnál, de egyikük sem tudta megmondani, mi okozza. A testem furcsán reagál, és próbáljuk kideríteni, mi lehet a baj

– mondta Brecel a SunSportnak.

A belga játékos az idény során ugyan nevezett több versenyre is – köztük a szaúd-arábiai mestertornákra és a Vuhan Openre –, de egészségügyi állapota miatt rendre visszalépett, vagy meg sem jelent a versenyeken.

Luca Brecel betegsége nem akadályozza meg abban amit szeretne csinálni

Brecel hangsúlyozta, hogy a betegsége hirtelen jelentkezett, és teljesen felborította addigi életmódját. Korábban hosszútávfutásra és kerékpárversenyekre is készült, sőt egy ironman-triatlonban való részvételt is fontolgatott.

Mostanra eljutottam oda, hogy akárhogy érzem magam, játszom. Az asztalnál szerencsére ki tudok kapcsolni, és legalább részben visszakapom az energiámat

– írja az Origo.

Az orvosok sem tudják, mi állhat a világbajnok sportoló rejtélyes betegsége mögött Fotó: VCG

A 2023-as világbajnoki címével Brecel félmillió fontot keresett, de ranglistapontjai gyorsan fogynak. Ha huzamosabb ideig nem tud játszani, akár a legjobb 64-ből is kieshet, ami azt jelentené, hogy a 2026-os szezon előtt a Q Schoolban kellene újra megküzdenie a profik közé jutásért.

Egyáltalán nem aggódom emiatt. Ha egyszer Q Schoolban kell játszanom, az is élmény lesz. Bár őszintén, szerintem túl jó vagyok ahhoz, hogy ez megtörténjen

– nyilatkozta mosolyogva.

A világbajnok biztosan kihagyja a British Opent, de tervei szerint szeptember végén Kínában térne vissza. Addig is folytatódnak a vizsgálatok, ő pedig reménykedik abban, hogy hamarosan választ kap különös tüneteinek okára.