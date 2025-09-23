Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Olyat tettek a magyar válogatott játékos gyerekeivel, édesanyjuknak kimondani is fájt

Hanga Ádám
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 11:30
Még a gyerekeikre is átkokat szórtak, nemcsak a kosárlabdázóra. Hanga Ádám felesége bicskanyitogató üzeneteket kapott.
Balatoni otthonában fogadta a Csisztu Sport Cast stábját a magyar válogatott kosárlabdázó. Hanga Ádám felesége elmondta, nagyon felháborodik azon, ha a férjét bántják. Csapatváltásoknál pedig nemcsak a sportolóra, hanem gyerekeikre is átkokat szórtak.

Hanga Ádám felesége felháborodik, ha bántják a férjét
Hanga Ádám felesége nagyon felháborodik, ha a férjét bántják Fotó: Koncz Márton

Mint ismert, Hanga Ádámot azután támadták sokat, amikor 2021-ben bajnoki cím, Euroliga-ezüst és Király-kupa siker után távozott a Barcelonától. Majd a rivális Real Madridhoz igazolt.

Ez része a sportnak. Ez elkerülhetetlen, ugyanúgy megtaláltak, amikor Baskoniából mentem Barcelonába

 – emlékezett vissza a kosárlabdázó, akit akkor pénzéhesnek neveztek. Hangának azonban már a karrierje elején elmondta a menedzsere, hogy bár a kosárlabda egy csapatsport, ha jobban belegondol, akkor valójában inkább egyéni sport, mert mindenki próbálja a saját útját egyengetni.

A Barcelona, mint klub, hozott egy döntés, hogy nem szeretnék velem folytatni. Úgy, hogy élő szerződésem volt még egy évre, tehát kivásároltak engem az élő szerződésemből, kifizették az egy évet

 – mesélte Hanga Ádám. Hozzátette, a klub döntése egy tőrdöfés volt a szívébe.

Nekünk ott volt a házunk, a gyerekek, a kutyát pont akkor kaptuk meg. Én azt gondoltam, hogy onnan fogok visszavonulni

 – fogalmazott a kosárlabdázó.

Emlékszem, még bementem a csarnokba, pont szedegettem össze egy-két dolgot az öltözőben, az egyik vezető ott volt, vele még beszélgettem is. Mosolyogtunk, hogy jó nyarat! Másnap reggel pedig hívott az ügynököm, hogy nem szeretnék velem folytatni

 – emlékezett vissza. Hanga Ádám és felesége nagyon szomorúak voltak a hír hallatán. Alig tudtak aludni éjszakánként azokban a napokban, főleg, hogy a madridi lehetőségre kicsit várni kellett.

A fő célom az volt, melyik az a csapat, amelyik Euroligát tud nyerni. Az pedig, hogy ez még Spanyolországon belül is van… Aztán persze, amikor alá lett írva a szerződés, és rá két hónapra kisétáltam a parkettra Real Madrid-játékosként a Barcelona elleni Szuperkupa-döntőn, megvertük őket, és odamentem kezet fogni minden edzővel és játékossal, az nagyon jól esett. A kompetitív szellem bennem van

 – mondta Hanga.

Hanga Ádám felesége bicskanyitogató üzeneteket kapott

A kosárlabdázó felesége, Alexandra az elmondása szerint jobban felháborodik azon, ha a férjét bántják, mint maga a sportoló. Sőt, arról is beszélt, hogy Hanga Ádám gyerekeire átkokat szórtak.

Csapatváltásnál nem hiszitek el, hogy még nekem is érkeznek olyan üzenetek, hogy a férjem, a gyerekeim haljanak meg rákban. Kimondani is fáj, csak hogy legyen egy elképzelésetek… Milyen emberek ezek? Ezt rosszul viselem, de már nem olvasom, nem figyelek rá

 – mondta Alexandra.

 

