Olyat tettek a magyar válogatott játékos gyerekeivel, édesanyjuknak kimondani is fájt

Balatoni otthonában fogadta a Csisztu Sport Cast stábját a magyar válogatott kosárlabdázó. Hanga Ádám felesége elmondta, nagyon felháborodik azon, ha a férjét bántják. Csapatváltásoknál pedig nemcsak a sportolóra, hanem gyerekeikre is átkokat szórtak.
Mint ismert, Hanga Ádámot azután támadták sokat, amikor 2021-ben bajnoki cím, Euroliga-ezüst és Király-kupa siker után távozott a Barcelonától. Majd a rivális Real Madridhoz igazolt.
Ez része a sportnak. Ez elkerülhetetlen, ugyanúgy megtaláltak, amikor Baskoniából mentem Barcelonába
– emlékezett vissza a kosárlabdázó, akit akkor pénzéhesnek neveztek. Hangának azonban már a karrierje elején elmondta a menedzsere, hogy bár a kosárlabda egy csapatsport, ha jobban belegondol, akkor valójában inkább egyéni sport, mert mindenki próbálja a saját útját egyengetni.
A Barcelona, mint klub, hozott egy döntés, hogy nem szeretnék velem folytatni. Úgy, hogy élő szerződésem volt még egy évre, tehát kivásároltak engem az élő szerződésemből, kifizették az egy évet
– mesélte Hanga Ádám. Hozzátette, a klub döntése egy tőrdöfés volt a szívébe.
Nekünk ott volt a házunk, a gyerekek, a kutyát pont akkor kaptuk meg. Én azt gondoltam, hogy onnan fogok visszavonulni
– fogalmazott a kosárlabdázó.
Emlékszem, még bementem a csarnokba, pont szedegettem össze egy-két dolgot az öltözőben, az egyik vezető ott volt, vele még beszélgettem is. Mosolyogtunk, hogy jó nyarat! Másnap reggel pedig hívott az ügynököm, hogy nem szeretnék velem folytatni
– emlékezett vissza. Hanga Ádám és felesége nagyon szomorúak voltak a hír hallatán. Alig tudtak aludni éjszakánként azokban a napokban, főleg, hogy a madridi lehetőségre kicsit várni kellett.
A fő célom az volt, melyik az a csapat, amelyik Euroligát tud nyerni. Az pedig, hogy ez még Spanyolországon belül is van… Aztán persze, amikor alá lett írva a szerződés, és rá két hónapra kisétáltam a parkettra Real Madrid-játékosként a Barcelona elleni Szuperkupa-döntőn, megvertük őket, és odamentem kezet fogni minden edzővel és játékossal, az nagyon jól esett. A kompetitív szellem bennem van
– mondta Hanga.
A kosárlabdázó felesége, Alexandra az elmondása szerint jobban felháborodik azon, ha a férjét bántják, mint maga a sportoló. Sőt, arról is beszélt, hogy Hanga Ádám gyerekeire átkokat szórtak.
Csapatváltásnál nem hiszitek el, hogy még nekem is érkeznek olyan üzenetek, hogy a férjem, a gyerekeim haljanak meg rákban. Kimondani is fáj, csak hogy legyen egy elképzelésetek… Milyen emberek ezek? Ezt rosszul viselem, de már nem olvasom, nem figyelek rá
– mondta Alexandra.
