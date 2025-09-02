Könnyfakasztó hőstett, kemoterápia után remekelt a világsztár

Hihetetlen és tiszteletet parancsoló akaraterővel küzd a júniusban diagnosztizált mellrák ellen a világ egyik legjobb kézilabdázónője, Camilla Herrem. A norvégok 38 éves válogatottsági rekordere a súlyos betegség ellenére sem mondott le a játékról: öt nappal a legutóbbi kemoterápiás kezelése után, kopaszon lőtte a gólokat a klubcsapatában.

Camilla Herrem számára az volt a legnehezebb, hogy kopaszon fusson ki a nézők elé

Fotó: Bjørn S. Delebekk / VG

A 2012-ben és 2024-ben is olimpiai bajnoki címet nyert, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok balszélső, Camilla Herrem vasárnap pályára lépett, sőt négy góllal vette ki a részét a Sola 29:25-ös győzelméből az Oppsal csapata ellen a norvég bajnokságban. Mindezt úgy, hogy öt nappal korábban, múlt kedden még kemoterápiája volt.

A sportág világsztárja két hónapja az Instagramon sokkolt a mellrákja hírével, mondván: borsónyi csomót találtak a szervezetében. Most hősként ünnepelték a visszatérése láttán, ő pedig láthatóan meghatottan nyilatkozott arról, mennyire sokat jelentett neki, hogy újra játszhatott.

Camilla Herrem makes return following cancer treatmenthttps://t.co/3pXEhWeCXE — GoHandball (@GoHandball_ofcl) September 2, 2025

Camilla Herrem játszik, amíg jól esik neki

"Igazán jó volt visszatérni a pályára, de több 'első alkalmon' kellett átesnem. Haj nélkül kimenni a bemelegítésre, miközben mindenki engem nézett"

– mondta a hét- és kétéves kisfiai anyukája, aki először pár hete, egy tévéinterjúban mutatta meg a kopasz fejét, levéve róla a kendőt. – "Mindenkinek megvan a maga története, mindenki máshogy éli meg a dolgokat. Nekem azt kell tennem, ami nekem jó. Ha jól érzem magam a pályán, és amíg a testem jól reagál erre, addig csinálom."