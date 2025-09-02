Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Könnyfakasztó hőstett, kemoterápia után remekelt a világsztár

Camilla Herrem
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 16:10
rákkemoterápiakézilabda
Öt nappal a megterhelő kezelés után visszatért a kézilabdapályára minden idők egyik legjobbja. Camilla Herrem játszik, amíg a teste jól reagál rá.
LL
A szerző cikkei

Hihetetlen és tiszteletet parancsoló akaraterővel küzd a júniusban diagnosztizált mellrák ellen a világ egyik legjobb kézilabdázónője, Camilla Herrem. A norvégok 38 éves válogatottsági rekordere a súlyos betegség ellenére sem mondott le a játékról: öt nappal a legutóbbi kemoterápiás kezelése után, kopaszon lőtte a gólokat a klubcsapatában.

Camilla Herrem számára az volt a legnehezebb, hogy kopaszon fusson ki a nézők elé
Camilla Herrem számára az volt a legnehezebb, hogy kopaszon fusson ki a nézők elé
Fotó: Bjørn S. Delebekk / VG

A 2012-ben és 2024-ben is olimpiai bajnoki címet nyert, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok balszélső, Camilla Herrem vasárnap pályára lépett, sőt négy góllal vette ki a részét a Sola 29:25-ös győzelméből az Oppsal csapata ellen a norvég bajnokságban. Mindezt úgy, hogy öt nappal korábban, múlt kedden még kemoterápiája volt.

A sportág világsztárja két hónapja az Instagramon sokkolt a mellrákja hírével, mondván: borsónyi csomót találtak a szervezetében. Most hősként ünnepelték a visszatérése láttán, ő pedig láthatóan meghatottan nyilatkozott arról, mennyire sokat jelentett neki, hogy újra játszhatott.

Camilla Herrem játszik, amíg jól esik neki

"Igazán jó volt visszatérni a pályára, de több 'első alkalmon' kellett átesnem. Haj nélkül kimenni a bemelegítésre, miközben mindenki engem nézett"

– mondta a hét- és kétéves kisfiai anyukája, aki először pár hete, egy tévéinterjúban mutatta meg a kopasz fejét, levéve róla a kendőt. – "Mindenkinek megvan a maga története, mindenki máshogy éli meg a dolgokat. Nekem azt kell tennem, ami nekem jó. Ha jól érzem magam a pályán, és amíg a testem jól reagál erre, addig csinálom."

@tv2sport Det var mye følelser etter Camilla Herrem hadde spilt sin første kamp etter kreftdiagnosen🫶 #herrem #camilla #sola #rema1000 ♬ original sound - TV 2 Sport

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu