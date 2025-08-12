Tragédia rázta meg a versenyt, azonnal lefújták a sportolók buliját

Megdöbbentő tragédia rázta meg a Csengtuban zajló 2025-ös Világjátékokat: elhunyt Mattia Debertolis olasz tájfutó. A sportolót augusztus 8-án, pénteken, a férfi középtávú verseny során találták eszméletlen állapotban.

Aznap rendkívüli hőség és magas páratartalom nehezítette a versenyzők dolgát: a célba érkezőket folyamatosan hűteni kellett, több induló is összeesett a kimerítő körülmények miatt. Tájfutásban ezen a távon egyenként indítják a versenyzőket, így a célba egymás után érkeznek be. Ahogy megjöttek az első befutók, látni lehetett, hogy mindenkinek nagy szüksége van a segítségre. Volt, akit leültettek, vagy lefektettek, és folyamatosan hűtötték jéggel, de volt, akit kerekesszékkel kellett eltolni a célterületről.

Az eszméletlen Debertolist azonnal Kína egyik vezető egészségügyi intézményébe szállították, ahol szakszerű ellátást kapott. Állapota azonban nem javult, és kedden elhunyt.

A Világjátékok családját mélyen megrázta ez a tragédia. A keddre tervezett sportolók partiját nem is rendezték meg. A szervezetek egyúttal jelezték: minden lehetséges módon támogatni fogják a családot és a sportág képviselőit ebben a nehéz időszakban.

Debertolis halála árnyékot vetett a játékokra, és rámutatott arra, milyen komoly veszélyt jelenthet a szélsőséges időjárás a szabadtéri sportágakban. A szervezők várhatóan felülvizsgálják a versenyek biztonsági protokollját, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne fordulhassanak elő.

A Világjátékokat négyévente rendezik meg, mindig a nyári olimpia utáni évben. Olyan sportágak legjobbjait vonultatja fel, amelyek nincsenek ott az ötkarikás játékok programján.