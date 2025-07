„Szétszakadt a szélben..." - Szerednyey Béláék hajóját megtépázta a vihar

Július 10-én rajtol a 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Már ha az égiek is úgy gondolják, és a viharos szél miatt nem csúsztatják el a csütörtök, reggel kilenc órára kiírt indulást Balatonfüreden. Az indulók között idén is megtalálható a „Művészhajó”, amelynek kapitánya Szerednyey Béla. A Queen Luccy is ott lesz a mezőnyben, bár néhány nappal ezelőtt még kérdéses volt az indulásuk. Történt ugyanis, hogy a hétfői hatalmas vihar alaposan megtépázta a vitorláshajókat a füredi kikötőben és környékén, Béláék hajóját sem kímélte az orkán.

Szerednyey Béla és Barabás Kiss Zoltán idén is nekivág a Kékszalagnak. Fotó: Bors

"Bizony a génua, a nagy méretű orrvitorla, szétszakadt a szélben, pedig jó anyagból készült" – mondta a Bors érdeklődésére Barabás Kiss Zoltán, aki a vitorlás mancsaftjának nélkülözhetetlen tagja. - "Szerencsére sikerült megmenteni, mi több, már varrják is, remélem ezzel minden akadály elhárul és elindulhatunk."

A Művészhajó tagja elmondta, hogy számítása szerint legalább tizedszer próbált szerencsét a Kékszalagon, nyolc alkalommal célba is értek, ami nem kis teljesítmény.

Nagy kihívás az egész, szerintem mindenkinek az lebeg a szeme előtt, hogy sértetlenül teljesítse a távot. Hogy mennyi idő alatt? A szél dönt el mindent, no meg a technika.

Az 54 éves színész elmondta, hogy a rajt előtti pillanatok a legizgalmasabbak, ugyanis a hatszáz vitorlás egyszerre próbálja a legjobb helyet elfoglalni a vízen, kifogni a legjobb szelet.

"Mi alaposan felkészültünk, jöhet a verseny" – mondta. - "A hírek szerint jó szelünk lesz, talán túl jó is, de ezzel együtt, úgy gondolom, persze ha nem jön közbe semmi a nyílt vízen, akkor 16-18 óra alatt körbeérünk."

Barabás Kiss Zoltán még elárulta, a rajtra egészen biztos Füreden lesz, mert jelenleg még Gödöllőn próbál.

A főpróba hetében nincs kifogás, ott kell lenni a színpadon a társakkal. Szóval, ahogy rábólint a rendező a játékunkra, irány Balatonfüred, hiszen csütörtökön reggel eldördül a startpisztoly és a mezőnyben a mi vitorlásunkkal indul a Kékszalag!